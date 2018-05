Tânăr lovit intenţionat cu maşina, în Capitală, pentru că traversa prea încet pe zebra. Momentul șocant a fost filmat de un trecător. Șoferul a fost dus la audieri în această dimineață.

UPDATE 14.35. La plecarea de la poliție, el le-a spus jurnaliștilor că pietonul i s-a așezat în fața mașinii, a pus mâinile pe capotă și nu a vrut să-l lase să meargă mai departe

„Am greșit, dar nu am vrut să-l omor”, spune bărbatul care are acum dosar penal pentru tentativă de omor. „Când e pietonul mai la colțul mașinii ai tendința să pleci de pe loc. Atunci am accelerat un pic, fără să se miște mașina de pe loc. Dumnealui s-a simțit ofensat, aproape trecuse și s-a întors. Filmarea e trunchiata, nu se vede tot. A stat 2-3 minute cu mâinile pe capotă, nu voia să mă lase sa trec”, a spus el. „Soția a coborat cu copilul în brațe, poate a vrut să plecăm mai repede. Copilul plângea. I-a zis să plece, să ne lase în pace. Copilul a plâns, eu am zis atunci că pot să-l forțez un pic, împingându-l. M-am străduit, am ținut cont că nu vin tramvaie”, a spus el, la Digi 24.

Incidentul şocant s-a petrecut pe o stradă din Bucureşti. Un tânăr a fost lovit intenţionat pe o trecere de pietoni pentru că, spune şoferul, traversa prea încet. Martorii uimiți au început să strige la şoferul vinovat. Poliția a făcut dosar penal pentru tentativă de omor , potrivit stirileprotv.ro.

În filmare se vede cum un tânăr, aflat pe trecerea de pietoni, stă în fața unei mașini și pare că i se adresează șoferului. Acesta a pus autoturismul în mișcare și l-a dus pe capotă pe tânărul în cauză.

