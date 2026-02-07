Americanul a mărturisit ce i-au spus prietenii când au aflat că se mută în România

Tânărul american s-a mutat în România, alături de iubita lui. Cei doi locuiesc la Oradea și postează în mod frecvent videoclipuri pe TikTok, cele mai multe dintre ele devenind rapid virale. Americanul le-a împărtășit internauților experiențele sale în România și le-a vorbit despre „sfaturile” și întrebările pe care le-a primit de la prietenii americani când a decis să se mute în țara noastră.

Martel mărturisește că mulți dintre amicii americani l-au întrebat încă de la început dacă au electricitate în România, dacă va avea magazine cu toate produsele alimentare sau Wi-Fi. Americanul spune că ei nici măcar nu se gândeau la tehnologiile pe care le-a găsit la noi în țară.

„Când m-am mutat în România, mulți oameni m-au întrebat dacă am electricitate, dacă am Wi-Fi și dacă există magazine alimentare în apropierea zonei în care locuiesc. Oamenii care locuiesc în America și nu au venit niciodată în România văd acest loc ca o țară în care calitatea vieții este slabă, ceea ce știm cu toții că nu-i adevărat”, a explicat Martel pe contul său de TikTok.

Cum a ajuns americanul la concluzia că România e mai avansată ca SUA, după ce a mers la sală în Oradea

Un detaliu care l-a surprins pe Martel a fost sala de sport la care merge în Oradea. După ce a fost în locație, acesta spune că România este mai dezvoltată din punct de vedere tehnologic ca America.

În locația din Oradea, tânărul american a descoperit un detaliu pe care susține că nu l-a văzut în sălile de sport din SUA.

„La sala de sport la care merg, intrarea se face pe baza unui scaner facial. Efectiv este acolo un scaner care îți scanează fața. Nu am fost niciodată într-o sală în SUA în care să văd așa ceva. Nicăieri nu am văzut un scaner facial care să te recunoască și să te lase să intri. Aici este mai multă tehnologie decât mi-aș fi imaginat”, a povestit americanul în videoclipul care a devenit viral pe TikTok.

Tânărul american, surprins de viteza internetului din România

Tânărul mutat din SUA în România recunoaște că a fost surprins de viteza internetului de la noi din țară. Acesta a mai explicat că sistemul monetar este diferit, însă toate celelalte lucruri i se par „extrem de bune”.

„Sistemul monetar este diferit față de SUA, dar toate celelalte lucruri sunt extrem de bune. Este o nebunie cum oamenii au impresia că trăiești în pustietate, când, de fapt, ești în țara cu cel mai rapid internet din lume”, a mai spus el.

La începutul anului 2026, viral a devenit și un american care a gustat pentru prima dată pălincă și salată de boeuf în România. Tânărul a venit la iubita lui, iar aceasta l-a dus în vizită la bunici, unde a fost tratat regește cu preparatele tradiționale de sărbători.

