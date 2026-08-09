Ce a transmis un purtător de cuvânt al Nidec

Conform Andover Advertiser, Nidec a început consultările oficiale cu angajații și reprezentanții lor privind viitorul fabricii situate în Walworth Industrial Estate, relatează Andover Advertiser.

„Nidec Drives a anunțat o propunere de relocare a operațiunilor de la facilitatea Control Techniques Dynamics Ltd., Andover, Marea Britanie, la facilitatea Nidec Oradea S.r.l. din Oradea, România, ca parte a strategiei pe termen lung de consolidare a operațiunilor economice viabile”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

„Ca parte a acestei propuneri, compania a început un proces de consultare cu angajații și reprezentanții lor. Propunerea ar putea afecta aproximativ 60 de poziții, deși nu s-a luat nicio decizie finală, iar rezultatul va fi determinat după finalizarea procesului de consultare. Recunoaștem impactul pe care această propunere îl poate avea asupra angajaților noștri și familiilor lor. Prioritatea noastră este să sprijinim persoanele afectate pe parcursul acestui proces. Din respect pentru angajații noștri și pentru procesul de consultare în desfășurare, ar fi nepotrivit să comentăm mai mult în acest moment”.

Reacții ale angajaților

Decizia propusă a provocat un șoc în rândul angajaților, mulți dintre ei lucrând pentru fabrică timp de decenii.

„Ne place locul; este un loc plăcut de muncă. Oamenii nu pleacă, rămân. Tot ce vrem este certitudinea locurilor noastre de muncă”, a spus un angajat.

Fabrica din Andover produce motoare electrice, generatoare și transformatoare din 1964, iar din 1967 operează la actualul amplasament. De asemenea, proiectează și produce motoare pentru automatizări industriale și robotică. Dacă propunerea va fi aprobată, închiderea ar urma să aibă loc în februarie 2027.

Potrivit Andover Advertiser, angajații avertizează că închiderea ar putea afecta nu doar cele 60 de locuri de muncă directe, ci și furnizorii locali, contractorii și alte afaceri din comunitate.

Kit Malthouse a solicitat discuții urgente cu conducerea Nidec

Deputatul din North West Hampshire, Kit Malthouse, a solicitat discuții urgente cu conducerea Nidec.

„Control Techniques Dynamics face parte din Andover de peste 60 de ani, iar angajații săi sunt printre cei mai calificați pe care îi avem. Am cerut să mă întâlnesc cu echipa de conducere a Nidec pentru a contesta această propunere și a susține cauza păstrării acestor locuri de muncă în oraș”, a spus acesta.

Consiliul Local Test Valley a transmis că a adus problema în atenția deputatului și a liderului consiliului și că va face tot posibilul pentru a păstra locurile de muncă din Andover.

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