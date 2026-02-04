Sesizările curg neîncetat la redacția bihon.ro și pe aplicația Oradea City Report, unde exasperarea cetățenilor a atins cote maxime, după patru ani de promisiuni neonorate.

Gropi și noroi „până în gât”

Zona critică este situată pe strada Petru Maior (între Cihei și Oradea, după ansamblurile Pallazo și Cristal Garden). Aici, infrastructura lipsește cu desăvârșire, deși cartierul se extinde continuu.

Oamenii acuză administrația locală de indiferență, subliniind că plătesc taxe de oraș pentru condiții de sat uitat de lume.

„Este horror, mai rău ca în lumea a treia. Am înțeles de la dezvoltator că drumurile au fost predate la Primărie. Când aveți în plan să vă ocupați de ele? Plătim taxe și impozite și nu primim nimic, nici măcar iluminat public”, se arată într-o reclamație pe City Report.

Un alt locuitor descrie situația și mai plastic: „Suntem ca în Evul Mediu. Ne rupem mașinile în gropi și noroi până în gât. De patru ani ne duc cu zăhărelul”.

Revolta este alimentată și de creșterea fiscalității. Un proprietar din zonă a dezvăluit că impozitul său a sărit în acest an la 1.230 de lei, față de 790 de lei anul trecut, o majorare greu de digerat în lipsa asfaltului și a stâlpilor de iluminat.

Primăria răspunde: birocrația blochează asfaltul

Contactat de presa locală, Sebastian Marchiș, directorul tehnic al Primăriei Oradea, a explicat că situația este blocată de statutul juridic incert al terenurilor. Deși locuitorii cred că drumurile au fost predate, realitatea din actele primăriei este alta.

Problema proprietății: Municipalitatea nu poate investi bani publici pe terenuri care nu îi aparțin în totalitate. „Nu le avem pe toate preluate”, a punctat Marchiș, referindu-se la străzile Petru Maior, Bemer László și Ovidiu Cotruș.

Fără exproprieri: Oficialul a fost categoric: Primăria nu va face exproprieri pe banii orașului pentru a rezolva problemele create de dezvoltatori. „Dacă vor trebui realizate exproprieri, nu le vom face. Nu vom interveni până nu deținem proprietatea pe toate suprafețele”, a declarat acesta.

Ce urmează

Pentru strada principală, Petru Maior, există o rază de speranță, dar procesul va fi de durată. Directorul tehnic a confirmat că s-a contractat realizarea studiului de fezabilitate (SF), care ar urma să fie aprobat în Consiliul Local în cursul acestui an, urmând apoi etapa licitațiilor.

Totuși, strategia Primăriei este de a finaliza mai întâi preluarea și amenajarea străzilor secundare care se „varsă” în Petru Maior, și abia apoi să modernizeze artera principală.

Până la finalizarea acestui labirint birocratic, locuitorii din cartierul Viena rămân prizonieri în propriul cartier, plătind taxe de oraș european pentru un peisaj dezolant.

