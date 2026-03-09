Tico-ul cu uși de Lamborghini care a făcut istorie

Primul său proiect de suflet a fost un Daewoo Tico, complet transformat. Cristian a investit nopți întregi în garaj, lucrând manual la fiecare detaliu.

„Am avut multe nopți nedormite, dar până la urmă am reușit”, își amintește el. Printre cele mai spectaculoase modificări realizate se numără un sistem de deschidere a ușilor în stil Lamborghini, conceput de la zero.

Tico-ul, care a trecut prin multiple transformări vizuale, a fost atât de impresionant încât a ajuns chiar în emisiunea „Pimp My Ride”, moderată de rapperul american Xzibit. Mașina i-a adus lui Cristian zeci de trofee la competiții din țară și din străinătate, fiind clasată la un moment dat pe locul 5 la nivel european.

„Eram o familie foarte închegată în Oradea”, spune el, citat de Bihon, despre comunitatea auto din anii 2000, când pasionații participau împreună la evenimente. Deși astăzi au rămas doar câțiva din „garda veche”, spiritul comunității persistă.

Accidentul care i-a schimbat viața

În 2003, o tragedie avea să-i marcheze viața. În timp ce conducea un scuter, Cristian a pierdut controlul într-o curbă și s-a ciocnit frontal cu o mașină.

„Am pierdut controlul într-o curbă și am intrat frontal într-o mașină. Nu aveam cască, nu aveam echipament”, își amintește el. Impactul a fost devastator, iar primul echipaj sosit la fața locului l-a declarat mort.

Doar intervenția unei a doua ambulanțe i-a salvat viața. Medicii au reușit să-l resusciteze, dar Cristian a intrat în comă pentru trei zile.

Accidentul i-a lăsat un handicap permanent la mâna stângă. „În totalitate, nici acum nu mi-am revenit”, mărturisește el. În ciuda pierderilor personale – moartea părinților săi în 2012 și 2015 – Cristian și-a găsit puterea să meargă mai departe, susținut de familia sa.

Fondator al primului eveniment de tuning din Oradea

După ani de participări la competiții, Cristian a simțit că Oradea merită un eveniment auto dedicat. În 2016, a organizat prima ediție „Car & Truck – Show & Shine 2k16”. Evenimentul a atras între 7.000 și 10.000 de vizitatori, potrivit bihon. Succesul a fost atât de mare încât, la ediția următoare, spațiul alocat evenimentului s-a dublat.

„Susținerea sponsorilor și a partenerilor m-a motivat să merg mai departe. Au fost deschiși și au apreciat implicarea”, explică Cristian, care astăzi organizează Grand Town Fest, un nou concept de eveniment auto.

Grand Town Fest 2026: În premieră la Băile Felix

În perioada 4–5 aprilie 2026, Grand Town Fest va avea loc în parcarea mare din Băile Felix, cu sprijinul Primăriei Sânmartin și SC Turism Felix. Publicul va avea acces gratuit, iar organizatorii așteaptă aproximativ 150 de vehicule, de la mașini tunate, camioane, motociclete, până la vehicule retro și off-road.

„Am ales Băile Felix pentru că este o zonă turistică importantă, care merită promovată. Ne dorim să punem în valoare atât stațiunea, cât și Oradea”, explică Cristian.

Evenimentul va include competiții de design auto, demonstrații de suspensii pneumatice și categorii speciale pentru camioane. De asemenea, publicul va putea participa la diverse probe interactive, iar invitați speciali precum Daniel Onoriu, multiplul campion național la viteză în coastă, vor oferi demonstrații spectaculoase. În plus, Poliția Română va organiza o sesiune de educație rutieră, subliniind pericolele vitezei excesive.

„Nu promovăm teribilismul, agresivitatea în trafic sau cursele ilegale. Suntem împotriva lor. Vrem să atragem atenția că viteza te poate ucide sau te poate schilodi pe viață”, subliniază Cristian.

Tuningul, un mod de viață

Pentru Cristian, tuningul este mai mult decât o pasiune. Este o modalitate de exprimare, un exemplu de disciplină și un instrument pentru a crea legături în comunitate. De la primul său Tico, la evenimente care atrag mii de participanți, povestea sa este una despre perseverență și depășirea obstacolelor.

Astăzi, Cristian își dedică energia familiei și pasiunii sale, transformând fiecare proiect într-o lecție despre cum determinarea și responsabilitatea pot schimba vieți și pot inspira generații. „Am fost conștient până în ultima secundă înainte de impact”, spune el, iar această conștiență pare să-i definească întreaga poveste.

