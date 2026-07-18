Situația a atras atenția liderilor de la Strasbourg în contextul în care evenimentul se confruntă cu obstacole administrative majore pentru al patrulea an consecutiv, relatează Bihoreanul.

Semnal de alarmă de la vârful Consiliului Europei

Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Michael OFlaherty, și-a exprimat public îngrijorarea cu privire la semnalele venite din România.

Juristul irlandez, care ocupă această funcție cheie din aprilie 2024, a subliniat că libertatea de întrunire este un drept universal care nu poate fi îngrădit pe criterii de identitate.

„Sunt îngrijorat de informațiile potrivit cărora Marșul Oradea Pride 2026 va fi din nou împiedicat în România. Libertatea de întrunire aparține tuturor. Autoritățile ar trebui să dialogheze cu organizatorii, să facă posibilă desfășurarea pe un traseu sigur și adecvat și să protejeze participanții”, a transmis oficialul european.

Poziția sa a fost dublată de o reacție la fel de tranșantă din partea Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Peter Drenth, raportor permanent pentru drepturile omului în cadrul acestui for, a amintit Primăriei Oradea că restricțiile nejustificate afectează în mod direct statul de drept și valorile democratice bazate pe pluralism și incluziune.

Drenth a solicitat edililor să analizeze situația prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

Peste 100 de trasee propuse, nicio aprobare oficială

Tensiunile locale au escaladat după ce în spațiul public au apărut informații conform cărora comisia de avizare din cadrul Primăriei Oradea s-ar pregăti să respingă toate cele peste 100 de variante de traseu pietonal propuse de organizatori.

În schimb, municipalitatea ar lua în calcul doar varianta unei adunări statice, într-un punct fix situat la periferia orașului.

Până în acest moment, Primăria Oradea, condusă de primarul Florin Birta, nu a emis o decizie oficială și nu a comunicat public o rezoluție clară.

Ca reacție la acest blocaj anticipat, 126 de organizații civice din România și din străinătate a trimis o scrisoare deschisă către aleșii locali.

Semnatarii documentului susțin că argumentele invocate în anii precedenți de autorități — cum ar fi șantierele active, perturbarea traficului rutier sau suprapunerea cu alte evenimente — nu mai pot fi considerate credibile după patru ani de refuzuri sistematice. Activiștii subliniază că o adunare periferică și statică anulează însăși esența unui marș de vizibilitate.

Solidaritate europeană și răspunsul organizatorilor locali

Asociația ARK Oradea, organizatoarea festivalului, a salutat implicarea oficialilor de la nivel european, mulțumindu-le pentru reconfirmarea unor principii democratice de bază.

Reprezentanții asociației au amintit că evenimentul de pe 25 iulie este despre demnitate și despre dreptul fiecărui cetățean de a se simți în siguranță în comunitatea sa.

Cauza comunității locale a primit sprijin și din Parlamentul European. Eurodeputatul polonez Krzysztof Śmiszek a invocat experiența țării sale în lupta pentru drepturi civile, arătând că încercările de reducere la tăcere a minorităților pot fi învinse doar prin solidaritate.

La rândul său, europarlamentarul danez Rasmus Nordqvist a punctat că marșurile de tip Pride reprezintă atât o celebrare a diversității, cât și un protest legitim pentru dreptul de a trăi liber.

Forurile europene au anunțat că vor monitoriza îndeaproape evoluția evenimentelor din Oradea în zilele următoare.