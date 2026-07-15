Organizatorii au trimis peste 100 de propuneri de trasee pentru organizarea Marșului Oradea Pride

Asociația ARK Oradea a notificat autoritățile încă din 25 iunie, în primul moment legal, pentru organizarea Marșului Oradea Pride. Organizatorii au propus peste 100 de trasee, incluzând zone centrale și străzi mai puțin circulate, pentru a evita obstacolele administrative invocate anterior de Primărie.

În anii trecuți, evenimentul a fost amânat de patru ori consecutiv, iar organizatorii suspectează o practică sistematică de blocare a manifestației. Potrivit unui articol publicat de portalul de știri Ebihoreanul.ro, Primăria Oradea ar intenționa să respingă toate variantele de traseu propuse și să permită doar o adunare într-un punct fix.

„Propunerea unui simplu punct de întâlnire nu poate înlocui dreptul de a organiza un marș și nu reprezintă o alternativă reală la exercitarea libertății de întrunire”, se arată în scrisoarea comună semnată de organizații.

Organizațiile susțin că situația de la Oradea poate fi un precedent periculos

Semnatarii apelului, printre care se numără organizații locale și internaționale precum ACCEPT, APADOR-CH, Greenpeace România, ILGA-Europe și InterPride, avertizează că situația de la Oradea ar putea deveni un precedent periculos pentru întreaga democrație românească.

„După patru ani consecutivi în care Marșul Pride nu poate avea loc, nu mai poate fi vorba despre dificultăți administrative sau logistice. Faptul că se ajunge, an de an, la același rezultat indică existența unei practici care împiedică exercitarea efectivă a libertății de întrunire. Un drept care poate fi restrâns în mod repetat, indiferent de soluțiile propuse de organizatori, riscă să rămână unul doar teoretic”, se mai precizează în apel.

Situația de la Oradea a fost comparată cu cea de la Budapesta

Scrisoarea atrage atenția că Oradea riscă să devină, „după Budapesta, singurul oraș din Uniunea Europeană în care autoritățile blochează în mod repetat organizarea unui Marș Pride”. Acest lucru ar putea afecta imaginea României la nivel internațional.

„Limitarea marșurilor Pride a devenit în unele state europene un semn al regresului democratic și al slăbirii statului de drept. Un asemenea precedent este incompatibil cu valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană: demnitatea umană, libertatea, egalitatea, democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului”, se mai arată în document.

În sprijinul solicitărilor adresate administrației locale din Oradea, semnatarii scrisorii au subliniat că Marșul Pride nu îngrădește drepturile nimănui și că organizatorii nu cer privilegii, ci doar aplicarea acelorași reguli valabile pentru alte adunări publice.

Care sunt solicitările adresate de organizatori autorităților locale de la Oradea

Organizațiile cer Primăriei Oradea și Comisiei pentru avizarea adunărilor publice să aprobe un traseu care să permită desfășurarea marșului în condiții de siguranță, respectând drepturile fundamentale.

Totodată, apelul se adresează și autorităților centrale, cărora li se solicită să monitorizeze situația și să asigure respectarea drepturilor omului pe tot teritoriul țării.

„Marșul Pride este mai mult decât un eveniment al comunității LGBTIQ+. El reprezintă exercitarea unor drepturi fundamentale care aparțin tuturor: libertatea de întrunire, libertatea de exprimare și posibilitatea de a participa, în mod pașnic și vizibil, la viața publică”, susțin semnatarii apelului.

Marșul Oradea Pride se bucură de sprijin larg din partea societății civile

Lista organizațiilor care sprijină acest demers include 126 de nume, printre care ACCEPT, Greenpeace România, ActiveWatch, Centrul de Resurse Juridice și European Pride Organisers Association. Mai mult, apelul a fost susținut și de organizatori ai marșurilor Pride din orașe precum Oslo, Barcelona, Torino și Salonic.

Lista rămâne deschisă, iar alte organizații din țară și străinătate se pot alătura până la data evenimentului, 25 iulie.

La Marșul Bucharest Pride 2026 au fost prezenți peste 30.000 de participanți. Aceștia au cerut drepturi egale pentru comunitate LGBT+ și parteneriat civil, în timpul marșului pe Calea Victoriei.

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