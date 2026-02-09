Motivul? Un sistem inteligent de iluminat, instalat în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene, care funcționează pe bază de senzori de mișcare.

Sistemul este setat să reducă treptat intensitatea luminii, iar după câteva minute fără mișcare detectată, iluminatul se oprește complet.

Astfel, doi angajați care lucrează la calculator sau discută fără să se ridice de pe scaun sunt „invizibili” pentru senzori, ca și cum ar fi părăsit biroul.

Situația a fost confirmată chiar de conducerea instituției din Oradea.

Șeful Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Marius Moș, cel care a atras finanțarea europeană de 26,5 milioane de lei, a fost nevoit să „fluture” din mâini pentru a reaprinde lumina.

La fel și directorul economic Eduard Florea, care a trebuit să se ridice și să se plimbe prin birou în timpul vizitei jurnaliștilor de la Bihorel.

Pentru a nu lucra în întuneric, soluția este simplă: mișcare periodică. Angajații trebuie să se ridice, să facă câțiva pași sau să dea din mâini, astfel încât senzorii să le detecteze prezența.

Modernizarea aduce economii la energie, dar și puțină gimnastică zilnică la birou.