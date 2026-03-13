Au plătit sume cuprinse între 1.500 și peste 5.000 de euro

Anchetatorii au stabilit că cei șase inculpați au plătit, în total, 19.000 de euro și 2.000 de lei unui asistent medical. În schimbul banilor, acesta le-a promis că va interveni pe lângă funcționari din Spitalul Municipal și Spitalul Județean Oradea pentru a le asigura contracte de muncă pe perioadă nedeterminată ca asistenți, infirmieri sau brancardieri.

Potrivit comunicatului emis de Parchetul Bihor, cei șase inculpați i-au plătit direct asistentului medical sume cuprinse între 1.500 și peste 5.000 de euro. În schimbul acestor bani, asistentul le-a promis că va interveni pe lângă funcționarii responsabili cu angajările, pentru a le garanta posturi permanente (pe perioadă nedeterminată) în spitale.

Procurorii arată că, între 2020 și 2022, în timpul pandemiei de COVID-19, un asistent medical din Oradea a încasat mii de euro promițând intervenții la vârful spitalelor. Acesta a „inventat” beneficiari pentru sumele primite, însă în realitate a păstrat toți banii. Inculpatul și-a recunoscut fapta, confirmând că nicio sumă nu a ajuns, de fapt, la membrii comisiilor de concurs.

I-a chemat să „semneze” contractele

Mai mult, arată procurorii, asistentul a simulat procesul de angajare până în cel mai mic detaliu: le-a spus celor șase că nu mai trebuie să dea concurs și i-a pus să vină la spital în echipament medical, pretinzând că vor începe lucrul chiar în acea zi. Totul a fost însă o minciună pentru a justifica sumele de bani încasate.

În urma acordurilor de recunoaștere a vinovăției, cei șase inculpați au primit câte o pedeapsă de un an și patru luni de închisoare cu suspendare. Pe parcursul unui termen de supraveghere de doi ani, aceștia vor fi monitorizați și sunt obligați să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Ultimul cuvânt aparține însă judecătorilor. Tribunalul Bihor urmează să decidă dacă validează pedepsele negociate de cei șase cu procurorii. În paralel, asistentul medical care a pus la punct escrocheria a făcut obiectul unei anchete separate a DNA Oradea, fiind acuzat de trafic de influență.