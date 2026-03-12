Un exemplu concret se regăsește pe strada Tuberozelor nr. 7. Dintr-un imobil cu nouă apartamente situate în aceeași curte, o singură locuință a fost omisă de la suprataxare, restul proprietarilor fiind buni de plată.

În timp ce proprietarii celor două locuințe cu ieșire la stradă — printre care se numără chiar Primăria — au fost supraimpozitați pentru degradarea avansată a fațadelor, restul vecinilor din curte se confruntă cu o situație paradoxală.

Deși și-au renovat locuințele, aceștia sunt taxați pentru detalii de ordin estetic: de la nuanța diferită a vopselei, până la montarea geamurilor termopan sau a acoperișurilor din tablă.

O singură locuință a fost scutită de supraimpozitare: apartamentul 14. Autoritățile au precizat că acesta a fost construit în baza unei autorizații emise în urmă cu doar cinci ani, lucru care ar garanta conformitatea clădirii cu reglementările urbanistice actuale ale Primăriei.

În realitate însă diferențele sunt inexistente: și acest imobil este dotat cu tâmplărie termopan și acoperiș din tablă, la fel ca locuințele supraimpozitate.

Vecinii susțin că adevăratul motiv al scutirii ar fi influența proprietarei, doctorița Anemona Brie (fost director medical la Spitalul Nucet), despre care afirmă că ar fi rudă cu o șefă de serviciu din cadrul Primăriei Oradea.

