Fumul a cuprins parterul și a ajuns la etajele I și II

Alarma a fost dată în jurul orei 20.20, la o unitate de învățământ de pe strada Călugăreni din Oradea. La fața locului au fost trimise trei echipaje de pompieri militari de la Detașamentul 2 Oradea, cu două autospeciale de stingere. A intervenit și ambulanța SMURD a subunității.

Potrivit ISU Bihor, incendiul se manifesta într-o sală de clasă de la parterul clădirii, iar degajările de fum erau mari.

„La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta într-o sală de clasă situată la parterul clădirii, cu degajări masive de fum. Parterul era inundat cu fum, înregistrându-se acumulări de fum inclusiv la etajele I şi II ale imobilului. Echipajele de pompieri au localizat şi lichidat incendiul în aproximativ 10 minute, împiedicând propagarea acestuia la celelalte încăperi”, a transmis ISU Bihor.

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După stingerea focului, pompierii au verificat sălile de clasă și au evacuat fumul din clădire cu ajutorul ventilatoarelor.

Flăcările ar fi izbucnit într-o sală de clasă

Flăcările au distrus mai multe bunuri aflate în sala de clasă. Au ars un birou, o imprimantă, un scaun de birou, un laptop și o boxă audio. Pompierii au reușit să oprească incendiul înainte ca acesta să se extindă la alte încăperi.

Deocamdată, nu se știe de la ce a pornit focul. Cauza și împrejurările producerii incendiului urmează să fie stabilite. Din informațiile transmise până acum nu au existat persoane rănite.

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