Curse la capacitate minimă

Aici, numărul mic de pasageri a aruncat aeroportul pe pierdere, singurul motiv pentru care aeronavele companiei germane încă mai decolează fiind subvențiile financiare acordate de stat.

Situația critică de pe Aeroportul Oradea este confirmată și de clienți. Un pasager care a zburat în ultimele zile spre München a dezvăluit că avioanele Lufthansa operează la o capacitate minimă, fiind ocupate în proporție de mai puțin de 30%, relatează Monitorul de Cluj.

Discuțiile despre eficiența subvențiilor au fost relansate după ce un pasager de pe ruta Oradea – München a arătat public că avioanele Lufthansa circulă fără clienți. Acesta a scris pe Facebook că a observat un grad minim de ocupare la ambele zboruri pe care le-a efectuat recent – cel de săptămâna trecută și returul de sâmbătă.

„Pe multe rânduri nu există nici măcar un pasager”

„Astăzi am zburat de la Oradea la Munchen tot cu Lufthansa cu un Airbus A320. Pasageri și mai puțini, grad de ocupare și mai mic decât acum o săptămână. Pe multe rânduri nu există nici măcar un pasager”, a scris acesta.

Potrivit acestuia, gradul de ocupare al aeronavelor ar fi fost de sub 30%.

Autorul mesajului consideră că municipiul Oradea nu are un public țintă destul de numeros pentru rute internaționale cu aeronave mari, adăugând: „Oradea nu are la acest moment tracțiunea și cererea necesară pentru a susține zboruri cu aeronave cu mai mult de 90 de locuri. Asta este realitatea”.

Pasagerul a lansat și un avertisment cu privire la viitorul acestor rute, subliniind că zborurile către marile aeroporturi din Europa ar putea deveni istorie odată ce sprijinul financiar din bani publici va dispărea.

Lufthansa Group anunță reduceri masive în programul de zboruri pentru sezonul de vară, în contextul creșterii accentuate a costurilor din industrie, în special a combustibilului. Aproximativ 20.000 de zboruri pe distanțe scurte vor fi eliminate până în luna octombrie, o decizie care afectează inclusiv activitatea Aeroportului Internațional din Sibiu.



