Centru nou la Cluj-Napoca

Compania q.beyond, cu sediul la Köln și activități în Germania, Spania, Letonia, India și SUA, a înființat deja o subsidiară locală, Q.Beyond Romania SRL, cu sediul în București.

Noul hub pe care vrea să-l deschidă în Cluj-Napoca este programat pentru al doilea trimestru al anului și va prelua inițial o parte din serviciile de asistență 24/7, integrate cu soluții de inteligență artificială (AI).

Centrul din Cluj va fi al treilea hub nearshore al companiei, după cele din Riga (2020) și Jerez de la Frontera (2023).

Germanii au fost atrași la Cluj de forța de muncă bine calificată în SAP, de costurile reduse și de numărul mare de vorbitori de limba germană.

Servicii hibride: AI și suport uman

q.beyond își adaptează modelul de business la cererea tot mai mare pentru servicii digitale și AI, urmând să dezvolte la Cluj un centru hibrid.

„Companiile de dimensiune medie nu sunt pregătite să utilizeze un service desk complet bazat pe AI, așa că vom construi unul jumătate-jumătate. Unul bazat pe vorbitori de germană din România, împreună cu AI, astfel încât să acoperim întregul portofoliu de service desk”, spune CEO-ul companiei, Thies Rixen.

Prin noul hub din România, compania vizează dublarea ponderii activităților de nearshoring și offshoring la 40% din venituri până la finalul anului 2028.

„Acest lucru ne va spori eficiența. Nu numai atât, dar ne va ajuta să contracarăm deficitul de specialiști din Germania și să accesăm noi piețe”, a declarat Nora Wolters, directoarea financiară a q.beyond.

q.beyond este listată la Bursa din Frankfurt din 2010 și are o capitalizare de aproximativ 18,2 milioane de euro. Compania are peste 1.100 de angajați și oferă servicii de cloud, aplicații IT, IoT, securitate cibernetică și inteligență a datelor.

În primul trimestru, compania a raportat venituri de 42,8 milioane de euro, în scădere față de anul precedent, și pierderi de 1,1 milioane de euro, în contextul investițiilor în AI și expansiune internațională.