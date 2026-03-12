Concedieri confirmate la fabrica din Ploiești

Cristina Stoichici, directorul executiv al AJOFM Prahova, a confirmat că British American Tobacco Romania Investment SRL, compania care operează fabrica din Ploiești, a notificat autoritățile cu privire la concedierea a 135 de angajați.

Aceștia reprezintă aproximativ 14% din personalul fabricii, unde lucrează în prezent circa 955 de persoane.

Plecările sunt programate între aprilie și iunie 2026, după ce notificarea oficială a fost depusă la AJOFM în februarie.

Posibile concedieri și în centrul comercial din București

BAT operează în România prin două companii principale:

  • BAT Romania Investment SRL – fabrica din Ploiești
  • BAT Romania Trading SRL – centrul comercial și de management din București

Divizia de producție din Ploiești a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 540 de milioane de lei, dar și o pierdere contabilă de 1,8 miliarde de lei.

În schimb, compania comercială din București, cu aproximativ 850 de angajați, a înregistrat o cifră de afaceri de 4,8 miliarde de lei și un profit net de 186 de milioane de lei, în creștere cu 7,1% față de anul anterior.

Potrivit informațiilor Hacking Work, restructurarea ar putea afecta și această divizie, însă numărul exact al angajaților vizați nu a fost confirmat. Concedierile ar putea afecta între 15% și 20% dintre angajați.

La nivel global, grupul BAT a raportat un profit de 9,86 de miliarde de lire sterline în 2025, față de 3,54 de miliarde de lire în 2024.

România este menționată în raportul anual al companiei drept una dintre piețele importante ale grupului, alături de Statele Unite, Japonia, Brazilia sau Germania, conform sursei citate.

Pachetele compensatorii oferite angajaților

Documentele depuse la autorități arată că BAT a stabilit următoarele compensații pentru angajații disponibilizați:

  • un salariu compensatoriu pentru angajații cu până la 5 ani vechime
  • nouă salarii de bază pentru cei cu vechime între 5 și 10 ani
  • 10 salarii de bază plus 1,2 salarii pentru fiecare an lucrat peste 10 ani, cu un plafon de maximum 20 de salarii

Răspunsul oficial al companiei

Reprezentanții BAT au fost întrebați despre numărul angajaților afectați, departamentele vizate și pachetele compensatorii.

Compania nu a oferit cifre, dar a transmis un comunicat general despre reorganizare.

„BAT România este o organizație extrem de importantă pentru BAT în cadrul grupului și ne menținem angajamentul ferm asumat cu circa 30 de ani în urmă de a contribui la dezvoltarea economiei românești, fiind unul dintre cei mai mari investitori străini din țară”, se precizează în comunicat.

Reprezentanții companiei spun că reorganizarea face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare la schimbările din industrie.

„Similar multor alte organizații, ne evaluăm în mod constant structurile pentru a ne asigura că suntem pregătiți pentru viitor. Aceste schimbări au ca scop consolidarea afacerii noastre prin implementarea unor modalități de lucru mai inteligente, care să susțină o creștere sustenabilă pe termen lung”, adaugă BAT.

Compania a mai precizat că procesul urmărește să facă organizația „mai agilă, mai disciplinată din punctul de vedere al costurilor și mai bine ancorată în tehnologie”.

Deocamdată nu este clar câte posturi vor fi eliminate în total în România și ce departamente vor fi afectate în București.

