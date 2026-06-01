Cozi de mașini s-au format între Brașov și Ploiești în minivacanță

Luni, 1 iunie, traficul rutier a devenit extrem de aglomerat pe drumurile principale din România, în contextul întoarcerii turiștilor din minivacanța de Rusalii și Ziua Copilului. Potrivit portalului de știri locale Observatorului Prahovean, Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a raportat ambuteiaje pe DN1, în special pe Valea Prahovei.

Traficul este intens între stațiunile Predeal și Bușteni, pe sensul de mers Brașov – Ploiești, cu formarea de coloane de mașini. Situația este similară pe Autostrada A1, între București și Pitești, precum și pe Autostrada A2, pe direcția Constanța – București, unde valorile de trafic rămân ridicate.

Ce le recomandă polițiștii șoferilor din trafic

În aceste condiții, poliția rutieră le cere șoferilor să manifeste prudență.

„Recomandăm conducătorilor auto să verifice cu mare atenție traseul pe care-l au de parcurs, din punct de vedere al valorilor de trafic, optând pentru rute alternative, dacă este cazul.

Evitați preocupările de natură a vă distrage atenția de la condus, nu vă angajați în depășirea coloanelor de autovehicule, nu circulați pe banda de urgență de pe autostradă”, transmite Centrul Infotrafic, citat de portalul de știri locale.

Polițiștii îndeamnă participanții la trafic să dea dovadă de calm și respect. „Păstrați-vă calmul, dați dovadă de responsabilitate și respect față de ceilalți participanți la trafic, acordând prioritate celor în drept! În nicio situație nu conduceți după ce ați consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive!”, avertizează autoritățile.

