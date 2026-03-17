Conform Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, două firme sunt acuzate că ar fi preluat deșeuri periculoase și nepericuloase din mai multe județe, pe care le stocau în fostele bazine ale rafinăriei Astra. Ulterior, deșeurile erau transportate la stația de epurare din Corlătești și deversate direct în râul Dâmbu, fără a fi tratate corespunzător, încălcând normele de protecție a mediului.

„În urma administrării probatoriului în cauză, faţă de 4 bărbați, cu vârstele cuprinse între 49 și 62 de ani, a fost dispusă măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Persoanele în cauză urmează să fie prezentate unității de parchet competente, cu propuneri legale corespunzătoare, în vederea dispunerii unor măsuri preventive”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Ancheta, desfășurată sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, continuă pentru clarificarea întregii activități infracționale și stabilirea faptelor exacte, conform sursei citate.

Autoritățile reamintesc că persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de prezumția de nevinovăție.