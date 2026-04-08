Bărbatul este suspectat că și-a agresat în mod repetat bebelușul de numai două luni. Din primele date ale anchetei reiese că tatăl ar fi bruscat violent copilul, iritat de plânsul acestuia, actele de agresiune ducând în cele din urmă la decesul nou-născutului.

Deși inițial dosarul a fost deschis pentru ucidere din culpă și rele tratamente, probele strânse au determinat anchetatorii să schimbe încadrarea în loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Semnalul de alarmă a fost tras de medici, care au considerat decesul suspect după ce au observat pe trupul nou-născutului urme de violență anterioare, inclusiv mușcături și echimoze, potrivit Necenzurat Prahova.

Într-o tentativă disperată de a scăpa de acuzații, tatăl le-a spus polițiștilor că sora mai mare a bebelușului, o fetiță sub trei ani, ar fi responsabilă pentru rănile micuțului. Anchetatorii au demontat rapid această ipoteză, descoperind că toți ceilalți trei copii ai bărbatului poartă urmele unor abuzuri repetate, fapt ce confirmă un climat de violență extremă în locuință.

La data de 2 aprilie 2026, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, măsura fiind ulterior înlocuită de instanță cu arestarea preventivă pentru 30 de zile. În paralel, asistenții sociali au declanșat o procedură de urgență, preluând ceilalți copii ai cuplului de 22 de ani pentru a-i scoate din mediul periculos.

