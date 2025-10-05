Un scriitor în anturajul președinților și premierilor din Europa

Potrivit Politico, președintele francez Emmanuel Macron îl citează adesea în discursuri și îl consideră o sursă importantă de inspirație intelectuală, în timp ce premierul danez Mette Frederiksen menține un dialog direct cu autorul.

„Îmi place să fiu în cameră, acolo unde se iau deciziile, dar să rămân puțin pe margine”, a spus Giuliano da Empoli într-un interviu acordat publicației.

De la Machiavelli la Putin: anatomia puterii moderne

Comparat adesea cu Machiavelli, da Empoli explorează în scrierile sale psihologia celor care conduc prin forță și instinct, nu doar prin reguli. Dacă florentinul Machiavelli îl analiza pe Cesare Borgia, Da Empoli studiază lumea lui Trump, Putin, Mohammed bin Salman sau Nayib Bukele, președintele statului El Salvador.

În cartea sa „The Hour of the Predator” (Ora prădătorului), autorul examinează trăsăturile comune ale acestor lideri: imprevizibilitatea, curajul extrem și disprețul pentru norme. El afirmă că acești conducători „reușesc tocmai pentru că acționează într-o lume fără reguli — sau pentru că aleg să le încalce”.

Pentru el, Bruxelles-ul birocratic reprezintă opusul total al acestei lumi dominate de instinct și violență. „Dacă există ceva care îi unește pe Trump, Putin și magnații tehnologici, este atacul aproape zilnic împotriva Bruxellesului și a regulilor sale”, explică scriitorul.

„Magul de la Kremlin”, romanul care l-a făcut celebru

Scris în timpul pandemiei, „Le Mage du Kremlin” (Magul de la Kremlin) este prima lucrare de ficțiune a lui Giuliano da Empoli. Cartea spune povestea unui consilier imaginar al lui Vladimir Putin, inspirat din viața reală a fostului strateg politic rus Vladislav Surkov. Volumul a fost lansat la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina, în aprilie 2022, și a devenit rapid un bestseller internațional, tradus în numeroase limbi.

„Cartea a oferit o formă de inteligență colectivă unor evenimente care, altfel, păreau doar brutale și violente”, a declarat fosta ministră a culturii din Franța, Aurélie Filippetti.

Romanul a fost ulterior ecranizat, cu actori de renume precum Jude Law, Paul Dano și Alicia Vikander, însă filmul a primit recenzii mixte la Festivalul de la Veneția.

De la consilier politic la autorul preferat al lui Macron

Giuliano da Empoli s-a născut la Paris dar a copilărit în Italia, într-o familie implicată în viața publică. Tatăl său, Antonio da Empoli, a fost un economist influent și consilier al premierului Bettino Craxi. În tinerețe, Giuliano a fost un tânăr intelectual progresist, atras de analiza succesului politic al lui Silvio Berlusconi. La doar 20 de ani, a publicat prima sa carte, în care critica stânga italiană pentru lipsa de viziune și pentru sacrificarea viitorului în favoarea consensului imediat.

Ulterior, a devenit consilier cultural al lui Matteo Renzi, când acesta era primar al Florenței. Biroul său se afla chiar lângă cel ocupat, în secolul al XVI-lea, de Niccolò Machiavelli. Da Empoli a mărturisit că, în acei ani, a simțit „spiritul lui Machiavelli plutind prin palat”.

Dezamăgit însă de cinismul și trădările din politică, a decis să se retragă și să se dedice complet scrisului. În 2016 a fondat un think tank numit Volta, iar din 2019 locuiește din nou la Paris, unde literatura și politica se împletesc mai natural.

De ce îl citesc politicienii europeni

Succesul său printre liderii europeni vine din capacitatea de a explica mecanismele puterii moderne într-un limbaj accesibil, dar profund.

„Firea sa calmă, combinată cu un talent rar de a transforma analiza geopolitică în narațiune captivantă, l-a făcut indispensabil pentru elita europeană”, notează Politico.

Fie că vorbește despre „predatori” geopolitici sau despre vulnerabilitatea democrațiilor liberale, Giuliano da Empoli oferă o oglindă celor care conduc astăzi Europa, o oglindă în care, adesea, se regăsesc cu teamă.

