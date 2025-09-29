Germania, ținta criticilor lui Trump

Cartea, prezentată luni la Oslo, în Norvegia, descrie momentul în care președintele american a amenințat că părăsește reuniunea de la Bruxelles, nemulțumit de nivelul scăzut al cheltuielilor de apărare ale aliaților.

„Plec de la această întâlnire; nu am niciun motiv să rămân”, l-ar fi spus Trump, potrivit relatării lui Stoltenberg. Germania, condusă atunci de Angela Merkel, era ținta principală a criticilor, fiind departe de obiectivul NATO de 2% din PIB pentru apărare.

Conform memoriilor, premierul olandez de atunci, Mark Rutte – actualul succesor al lui Stoltenberg la conducerea NATO – a încercat să-l liniștească pe Trump prezentându-i o cifră improvizată: 33 de miliarde de euro, ca presupusă creștere a bugetelor europene de apărare.

Mesajul scris al lui Donald Trump

Ulterior, Trump a scris un mesaj pe o foaie și i l-a înmânat lui Stoltenberg: „Domnule secretar general, dacă puteți spune că aliații NATO și-au mărit semnificativ cheltuielile pentru apărare datorită mie, cred că putem ajunge la un acord”.

Stoltenberg a urmat cererea, permițându-i liderului american să revendice o victorie politică și reducând riscul ca Washingtonul să se retragă din NATO.

Stoltenberg a condus Alianța timp de zece ani, până în 2024, când i-a predat ștafeta lui Rutte. Noul secretar general și-a confirmat reputația de „șoptitor al lui Trump” încă din primul an de mandat.

Compromisul lui Mark Rutte

La summitul NATO de la Haga din iunie, Rutte a transformat cererea inițial considerată exagerată a lui Trump – ca statele să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare – într-un compromis matematic: 3,5% pentru bugetul militar și încă 1,5% pentru cheltuieli conexe până în 2032.

Astfel, Trump a putut revendica din nou un succes la Haga, fiind chiar elogiat de Rutte drept „părintele politicii mondiale”, în timp ce SUA și-au reafirmat oficial angajamentul față de alianța transatlantică – de această dată fără mesaje secrete scrise cu pixul.

