PSD iese oficial din coaliţia de guvernare

Decizia social-democraţilor marchează retragerea efectivă a partidului din coaliţia de guvernare condusă de premierul Ilie Bolojan. Miniștrii PSD își vor da demisia din Guvernul Bolojan joi, înainte de ședința Executivului.

În urma demisiilor, Guvernul îşi va schimba componenţa politică, iar premierul va desemna interimari pentru cele şase ministere deţinute până acum de PSD. Interimatul va avea o durată de 45 de zile, timp în care ar putea fi depusă o moţiune de cenzură în Parlament.

Cine sunt cei șapte miniștri PSD care ar urma să își dea demisia joi

În prezent, PSD are şapte reprezentanţi în Guvern, ocupând şase funcţii ministeriale şi un post de vicepremier.

Printre aceştia se numără Ciprian Şerban (Transporturi), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie), Alexandru Rogobete (Sănătate), Radu Marinescu (Justiţie) şi Florin Manole (Muncă).

De asemenea, Marian Neacşu deţine funcţia de vicepremier, iar Ştefan Radu Oprea este secretar general al Guvernului.

Ce spun miniștrii social-democrați despre demisie

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat miercuri, la Parlament, că demisia sa va fi redactată joi.

„Mâine este ziua demisiei. O voi scrie repede. (…) Nu știu cine va prelua atribuțiile de ministru al sănătății, nu am această informație. Nu cred că atribuțiile vor fi delegate unui secretar de stat. Cred că în momentul în care o să apară în Monitorul Oficial decretul de ieșire din funcția de ministru, prim-ministrul va numi pe cineva interimar din componența actuală a Guvernului”, a declarat acesta.

De asemenea, Radu Marinescu, ministrul justiției, a afirmat că încă nu și-a redactat demisia.

„N-am scris demisia, nu cred că trebuie să discutăm în termeni de ultimatum. Partidul Social Democrat și-a prezentat poziția. A fost una rezultată democratic din voința membrilor noștri în cadrul unei consultări foarte largi. (…) Scrierea unei demisii nu necesită decât câteva minute până la urmă. Găsirea unei soluții necesită foarte multă înțelepciune, însă, încă o dată, trebuie înțeles și punctul de vedere al PSD”, a explicat el la Palatul Parlamentului.