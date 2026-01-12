Proiect de lege pentru reglementarea prostituției, depus în Parlamentul României

Deputatul PNL a anunțat că a inițiat în Parlament un proiect de lege pentru reglementarea prostituției din România. Acesta afirmă că „protejarea sănătății publice și combaterea sclaviei moderne nu pot fi niciodată priorități secundare”.

Ion Iordache mai precizează că aceste activități se desfășoară într-o „zonă neagră”, fără autorizație, control sanitar sau protecție juridică, sub influența traficului de persoane. Conform datelor INS din 2025, prostituția din România este o afacere de 150 de milioane de lei pe an.

„Am inițiat un proiect de lege pentru reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală. Știu că e un subiect sensibil, dar am ales asumarea. În România, aceste activități există, însă astăzi se desfășoară în zona neagră: fără control sanitar, fără protecție juridică și sub dominația rețelelor de trafic de persoane. Am ales reglementarea în locul ipocriziei”, a transmis deputatul pe contul său de Facebook.

Proiectul inițiat în Parlament a fost semnat de parlamentari PNL, dar și de un membru social-democrat. Totuși, întrebat în timpul unei intervenții la Antena 3 CNN dacă s-a consultat cu premierul Ilie Bolojan pe marginea acestui proiect, deputatul a evitat să răspundă.

Ce propune proiectul de lege privind reglementarea prostituției în România

Proiectul de lege introduce măsuri stricte pentru a asigura controlul și siguranța. Printre acestea se numără: controale medicale periodice obligatorii pentru prevenirea bolilor, instrumente juridice pentru identificarea și pedepsirea traficului de persoane și reguli stricte de amplasare a spațiilor de lucru.

„Legea propune un control riguros, nu o promovare a activității:

Sănătate publică prin controale medicale periodice obligatorii pentru a stopa răspândirea bolilor.

Lupta împotriva traficului prin instrumente reale pentru poliție și justiție de a identifica și pedepsi exploatarea.

Protecția comunității prin reguli stricte de amplasare a spațiilor, la distanțe clare față de școli, parcuri și lăcașuri de cult.

Siguranță juridică prin activitate desfășurată exclusiv de persoane majore, voluntare și autorizate”, a mai explicat Ion Iordache, în postarea de pe Facebook.

Țări precum Germania și Olanda, oferite drept exemplu în inițiativa legislativă

Deputatul subliniază importanța trecerii de la ipocrizie la responsabilitate, argumentând că legalizarea activităților este un pas necesar pentru combaterea abuzurilor.

Ion Iordache a oferit exemplul țărilor precum Germania, Olanda, Austria, Elveția sau Grecia care au implementat măsuri similare, reducând influența traficanților.

„State precum Germania, Olanda, Austria, Elveția sau Grecia au înțeles că doar prin legalitate poți scoate oamenii din mâinile traficanților. În lipsa unei legi, statul român rămâne un spectator neputincios în fața abuzurilor”, a mai scris el.

Serviciile de escorte au apărut încă din ianuarie 2025 în clasificarea CAEN actualizată. La acel moment, decizia a fost una controversată și a atras atenția publică asupra legalității acestor activități.