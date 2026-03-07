Cuprins:
O ambulanță SMURD și un autoturism, implicate într-un accident în Sibiu
O ambulanță SMURD aflată în misiune a fost implicată, sâmbătă, 7 martie 2026, într-un accident rutier pe Bulevardul Vasile Milea din municipiul Sibiu. În coliziune a fost implicat și un autoturism, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, potrivit News.ro și Mesagerul de Sibiu.
Pentru moment, nu se cunosc exact circumstanțele în care s-a produs accidentul din Sibiu. În urma intervenției rapide a echipajelor de urgență, Planul Roșu a fost dezactivat. La locul accidentului au fost mobilizate o ambulanță SMURD cu medic, trei ambulanțe SAJ, o autospecială de descarcerare, una de stingere și ATPVM.
Șapte persoane au fost rănite în accidentul dintre autospeciala SMURD și autoturism
Potrivit informațiilor furnizate de ISU Sibiu, în ambulanța care a fost implicată în accident se aflau șapte persoane: un pacient minor, mama acestuia și patru membri ai echipajului (trei paramedici și un voluntar).
„Minorul nu a fost rănit în urma accidentului. Acesta a fost preluat de o altă ambulanță și transportat la CPU Luther pentru tratarea afecțiunilor preexistente”, au precizat reprezentanții ISU Sibiu.
Șoferul autoturismului, un bărbat de aproximativ 53 de ani, a suferit multiple traumatisme și a fost transportat la UPU Sibiu pentru îngrijiri medicale, conform declarațiilor pompierilor.
