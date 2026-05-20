Calul speriat a smucit funia și a fugit

Incidentul a avut loc pe strada Pădurii din localitatea Hamba. Polițiștii au stabilit, din primele verificări, că animalul s-ar fi speriat în timp ce era însoțit de tânăra de 21 de ani. Potrivit IPJ Sibiu, calul ar fi smucit funia cu care era ținut de femeie, apoi a fugit, târând-o după el.

Tânăra a fost trasă pe jos aproximativ 300 de metri, până când a fost găsită de echipajele de intervenție.

Femeia, intubată și dusă la spital

Starea tinerei este critică. Reprezentanții ISU au transmis că femeia, care este însărcinată, a suferit multiple traumatisme și a fost găsită inconștientă de echipajul medical. Victima a fost intubată și stabilizată la fața locului, apoi transportată de urgență la UPU Sibiu.

Polițiștii au deschis cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul și toate împrejurările în care tânăra a fost rănită. Până acum, autoritățile au anunțat că evenimentul a fost provocat după ce animalul s-a speriat și a fugit în timp ce era ținut de funie.