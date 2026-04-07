Asistenta din Târgu Jiu a fost găsită moartă de tatăl ei

Ieri, 6 aprilie 2026, tânăra de 31 de ani nu a mai răspuns la telefon, astfel că tatăl ei a mers la ea la apartament și a găsit-o fără viață.

Asistenta de la ATI din Târgu Jiu s-a sinucis, potrivit primelor date ale anchetei desfășurate de Poliție.

Andreea ar fi fost șantajată de cei care și-au bătut joc de ea după o noapte în club

În urmă cu aproximativ trei luni, tânăra de 31 de ani, mamă a unei fetițe de 7 ani și divorțată, a mers într-un club, ocazie cu care ar fi fost drogată și ulterior violată de trei bărbați, potrivit unui articol publicat pe EuropaFM.ro.

Ea a depus o plângere la Poliție, iar ulterior ar fi fost șantajată de cei trei bărbați ca să își retragă denunțul, amenințată fiind că va pierde custodia fetiței sale în noul proces deschis de fostul soț. Totuși, tot ea ar fi fost cea care și-a retras plângerea de la Poliție, iar cazul a fost clasat.

Acum, Poliția a deschis o nouă anchetă, legată de moartea asistentei.

