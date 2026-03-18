30 de kilometri de cale ferată modernizată între Lugoj și Timișoara

Sectorul între Lugoj și Timișoara Est este și cel mai avansat dintre cele 4 loturi în care a fost împărțită magistrala, potrivit publicației Opinia Timișoarei. Progresul raportat pe acest tronson confirmă mobilizarea eficientă a antreprenorului spaniol FCC Construccion.

Până acum au fost dați în exploatare, 30 de kilometri de linie modernizată pe care traficul a fost deja mutat. De asemenea, 4 podețe și un pod cu grinzi metalice și infrastructură de beton, de tip GMIB, de 20 m lungime, au fost construite și s-au finalizat peroane noi și la Topolovăț și Șuștra.

Într-un videoclip postat pe YouTube a fost realizată o comparație a lucrărilor la șase luni distanță, între 13 septembrie 2025 și 14 martie 2026, care arată felul în care a evoluat șantierul de modernizare a liniei feroviare lot 2 Lugoj – Timișoara Est.

Această secțiune de aproximativ 54 de kilometri beneficiază de o transformare radicală care vizează creșterea vitezei de circulație la 160 km/h pentru trenurile de pasageri și la 120 km/h pentru cele de marfă. Lucrările presupun nu doar reabilitarea liniei existente, ci și dublarea acesteia pe întreaga lungime, ceea ce va elimina blocajele actuale și va permite un flux mult mai mare de transport.

Magistrala feroviară Caransebeș – Lugoj – Timișoara – Arad, împărțită în patru loturi

Magistrala feroviară Caransebeș – Lugoj – Timișoara – Arad este o investiție strategică de aproximativ 162 de kilometri finanțată prin PNRR. Ea este divizată în patru loturi distincte pentru eficientizarea lucrărilor de modernizare, fiind inclus și Lotul 2, între Lugoj și Timișoara Est, care cel mai avansat segment în prezent.

Primul sector face legătura între Caransebeș și Lugoj pe o distanță de aproximativ 40 de kilometri. Proiectul pentru acest segment este gestionat de asocierea formată din Alstom, Arcada Company și Euro Construct Trading 98, vizând transformarea liniei existente într-o cale ferată dublă și electrificată, care să permită viteze de până la 160 km/h.

Lotul 3 acoperă zona metropolitană a Timișoarei, între stația Timișoara Est și Ronaț Triaj Grupa D. Deși are o lungime mai redusă, de aproximativ 14 kilometri, complexitatea acestuia este ridicată din cauza mediului urban și a necesității modernizării nodurilor feroviare majore, inclusiv stația Timișoara Nord. Lucrările pe acest sector, precum și pe ultimul segment, sunt atribuite consorțiului condus de Webuild.

Ultima secțiune a proiectului, Lotul 4, pornește de la Ronaț Triaj și ajunge până la Arad, parcurgând o distanță de aproximativ 55 de kilometri. Acest lot finalizează coridorul feroviar din vestul țării, urmând aceleași standarde tehnice de dublare a liniei și implementare a sistemelor moderne de semnalizare.

Întregul proiect are ca termen de finalizare sfârșitul anului 2026, fiind esențial pentru integrarea României în rețeaua europeană de transport rapid.

