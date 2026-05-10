Relansarea vine după ce licitațiile anterioare au fost anulate, deoarece ofertele depuse (din partea unor asocieri conduse de firma Europan Prod SA) au fost declarate inacceptabile.

Noile proceduri sunt împărțite în două contracte distincte de proiectare și execuție:

1. Licitația pentru zona Hm Merișor – stația Bănița

Acest prim contract vizează lucrări de amploare la trei obiective de infrastructură.

Valoare totală estimată: 26.924.500,25 lei (aprox. 5,3 milioane de euro).

Termen-limită pentru oferte: 11 iunie 2026, ora 15:00.

Obiective vizate: Pod km 62+840: Traversează valea oblic (la aprox. 80°). Dispune de tabliere metalice independente (tip grinzi cu inimă plină) și culee din piatră cămășuite cu beton. Pod km 63+462: Traversează valea perpendicular. Este alcătuit dintr-o boltă de piatră pe firul I și grinzi din beton precomprimat pe firul II. Podeț km 65+001: Structură hibridă formată dintr-o boltă de piatră (în aval), prelungită cu o boltă prefabricată din beton armat (în amonte).



2. Licitația pentru zona Hm Crivadia – Hm Merișor

Cel de-al doilea contract se concentrează pe alte două structuri aflate pe același tronson feroviar.

Valoare totală estimată: 5.366.387,87 lei (puțin peste 1 milion de euro).

Termen-limită pentru oferte: 17 iunie 2026, ora 15:00.

Obiective vizate: Podeț km 57+143 (în Hm Crivadia): Situat perpendicular pe vale. Pe firul I este construit din zidărie de piatră, iar pe firul II din beton. Pod km 58+803: Pod din boltă de piatră (lumina de 6,5 m). În prelungirea acestuia se află un pod din beton construit în anul 1964, care deservește traficul rutier de pe DN 66 / E79.



