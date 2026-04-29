DSP a retras autorizația liceului de elită din Timișoara

Elevii Liceului Teoretic „William Shakespeare” din Timișoara învață în condiții improprii, potrivit unui control realizat de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Timiș.

Inspectorii sanitari au descoperit multiple nereguli, iar unității i-a fost retrasă autorizația sanitară de funcționare și i s-a aplicat o amendă de 40.000 de lei, informează News.ro.

DSP a efectuat verificări după ce a primit o sesizare de la Ministerul Sănătății

Conform unui comunicat transmis miercuri de DSP Timiș, verificările au fost efectuate în urma unei sesizări primite de la Ministerul Sănătății.

„Cu ocazia controlului s-a constatat existenţa unor zone extinse de degradare a pereţilor (exfoliere, desprindere a tencuielii, umezeală şi igrasie, cu afectarea finisajelor interioare, precum şi prezenţa mucegaiului pe suprafeţe)”, au precizat reprezentanții instituției.

Inspectorii DSP au descoperit mucegai și igrasie în sălile de clasă

Problemele constatate nu se limitează doar la sălile de clasă. „Nu sunt asigurate condiţiile de microclimat corespunzător conform prevederilor legale în vigoare”, a adăugat DSP Timiș.

Holurile și podelele sunt degradate și neuniforme, iar acest lucru împiedică igienizarea corespunzătoare. Mai mult, și exteriorul clădirii este grav afectat.

„La nivelul fațadei clădirii și în curtea interioară se constată degradări accentuate ale pereților exteriori, exfoliere și desprindere a tencuielii, infiltrații de apă și mucegai”, se arată în comunicat.

De asemenea, inspectorii au constatat că numărul obiectelor sanitare este insuficient pentru cei aproximativ 1.300 de elevi care învață în această unitate, considerată una dintre școlile de elită din Timișoara.

Liceul „William Shakespeare” din Timișoara a fost amendat cu 40.000 de lei

În urma controlului, DSP Timiș a aplicat o amendă de 40.000 de lei și a retras autorizația sanitară.

„Deficienţele constatate reprezintă încălcări ale normelor igienico-sanitare şi pot genera un risc major pentru sănătatea şi siguranţa beneficiarilor. Inspectorii sanitari au aplicat o amendă contravenţională, precum şi sancţiunea complementară de anulare a autorizaţiei sanitare de funcţionare, conform HG nr. 857/2011, având în vedere faptul că unitatea nu mai îndeplineşte condiţiile asumate prin declaraţiile pe proprie răspundere care au stat la baza emiterii autorizaţiei sanitare de funcţionare”, au mai specificat reprezentanții DSP Timiș.

Situația liceului „William Shakespeare” ridică semne de întrebare cu privire la condițiile de învățare asigurate elevilor din instituțiile de învățământ din Timișoara și necesitatea unor măsuri urgente pentru remedierea problemelor constatate.

Părinții și cadrele didactice se tem pentru siguranța elevilor de la Liceul „William Shakespeare” din Timișoara

Liceul teoretic bilingv „William Shakespeare” din Timișoara, o clădire istorică cu o vechime de 130 de ani, întâmpină elevii cu condiții precare.

Pereți crăpați, mucegai, tencuială căzută și spații insuficiente definesc realitatea zilnică a celor 1.300 de copii care învață aici. În plus, șantierul din jurul clădirii adaugă zgomot infernal și poluare, agravând situația. Libertatea.ro a prezentat situația critică de la liceul de elită din Timișoara a vorbit cu părinți, profesori și directorul liceului pentru a înțelege dimensiunea problemelor.

Părinții și cadrele didactice se tem pentru siguranța copiilor.

„În caz de incendiu sau cutremur, scările înguste, în formă circulară, fac evacuarea aproape imposibilă. Copiii coboară unul câte unul, în șir indian”, a declarat Corina Lupu, mama unui elev.

Scările sunt alunecoase, deformate de uzură, iar incidentele sunt frecvente.

„A căzut doamna directoare adjunctă, am căzut eu, a căzut un elev care și-a rupt piciorul, vineri a căzut un profesor de matematică”, a adăugat aceasta.

Ce spune conducerea liceului din Timișoara

Directorul Claudiu Crepcea confirmă situația: „Profesorul accidentat a fost transportat pe brațe până la Ambulanță, care nu a putut ajunge din cauza șantierului. Mașinile nu pot circula pe străzile din jurul liceului, ambele fiind în reabilitare simultană”.

Intrările și geamurile liceului sunt într-o stare deplorabilă. Una dintre ușile principale nu se deschide complet, iar cealaltă este blocată în pardoseală.

„Dacă ar fi nevoie de evacuare urgentă, nu am avea pe unde să ieșim. Pe unde scoți 1.300 de copii?”, se întreabă Corina Lupu. Directorul adaugă: „Dacă ușa ar fi folosită zilnic, s-ar distruge complet și am ajunge să punem un cearșaf”.

Ferestrele claselor de la demisol, poziționate aproape de tavan, nu pot fi deschise pentru aerisire din cauza șantierului din imediata vecinătate.

„Copiii respiră spori de mucegai în interior, iar dacă deschidem geamurile, intră praful și noxele de afară. Sunt efectiv asfixiați!”, explică directorul.

Zgomotul utilajelor de construcție se adaugă problemelor, făcând comunicarea în timpul orelor dificilă. „Elevii și profesorii vorbesc foarte tare ca să se audă. După câteva ore de vorbit așa, obosești, te doare gâtul, răgușești”, a mai adăugat Claudiu Crepcea.

PSD și PNL, mesaje pe Facebook la interval de trei minute. Primii cer demisia lui Bolojan înaintea moțiunii de cenzură, liberalii cer deblocarea comentariilor pe Facebook
