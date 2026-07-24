În urma impactului, circulația rutieră a fost blocată temporar, generând coloane de mașini pe tronsonul respectiv.

O femeie a rămas blocată în mașină

Echipajele de salvare au fost alertate imediat prin numărul unic de urgență 112, la fața locului fiind trimise forțe din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș.

Pompierii din cadrul Stației Făget s-au deplasat rapid la kilometrul 428 al autostrăzii A1 cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD pentru acordarea primului ajutor.

În cele patru vehicule implicate se aflau doar conducătorii auto. Dintre aceștia, o femeie care se afla la volanul unuia dintre autoturisme a rămas blocată în interiorul habitaclului, fiind necesară intervenția echipajului de la descarcerare pentru extragerea ei în siguranță.

„În fiecare vehicul se afla doar conducătorul auto. O victimă de sex feminin a rămas blocată într-un autoturism. Aceasta va fi transportată la spital”, au precizat reprezentanții ISU Timiș.

Toate celelalte persoane implicate în accident au fost evaluate medical la fața locului. Salvatorii au confirmat că toți șoferii erau conștienți și cooperanți în momentul sosirii echipajelor de intervenție.

Trafic blocat temporar pe sensul spre Deva

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a anunțat că evenimentul rutier s-a produs la kilometrul 427+900 al autostrăzii A1, pe sensul de mers spre Deva.

Membrii echipelor de intervenție au acționat pentru curățarea carosabilului și îndepărtarea vehiculelor avariate, în timp ce polițiștii rutieri efectuează cercetări la fața locului pentru a stabili cu exactitate dinamica accidentului și cauzele care au dus la producerea coliziunii.

Conducătorii auto care tranzitează zona sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.

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