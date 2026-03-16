De astăzi, radarele intră în etapa de teste, iar primele sancțiuni pentru șoferii din Timișoara ar putea fi emise în doar câteva zile.

Potrivit autorităților, două radare compatibile cu sistemul informatic al Poliției Române au fost achiziționate recent și montate în intersecții-cheie din oraș. Acestea sunt în proces de verificare metrologică, pas necesar înainte de integrarea lor oficială în sistemul național e-Sigur.

Odată funcționale, radarele din Timișoara vor transmite automat datele către Ministerul Afacerilor Interne, iar șoferii români care încalcă viteza vor primi amenda direct acasă.

Timișoara este un punct-cheie în ceea ce privește indisciplina în trafic. Datele arată că, lunar, se înregistrează aproximativ 20.000 de treceri pe roșu la semafor.

„Avem un fenomen generalizat de indisciplină în trafic, în primul rând din cauza faptului că nu există măsuri punitive și de control asupra indisciplinei în trafic”, a declarat viceprimarul din Timișoara, Ruben Lațcău.

Autoritățile locale din Timișoara speră ca acest sistem să reducă încălcările regulilor de circulație și plănuiesc să extindă radarele fixe în toate intersecțiile aglomerate din oraș.

Cum funcționează sistemul de radare e-Sigur

Detecția mașinilor care depășesc limita de viteză sa va face automat. Când un autoturism va fi identificat că a depășit limita legală, se va face o succesiune de fotografii.

Un ofițer de poliție va analiza imaginile și va dispune măsurile necesare. Șoferii români vor primi amenzile acasă, prin poștă.

Cum se plătesc amenzile în 2026

Online, prin platforma ghiseul.ro

2. Transfer bancar sau aplicații mobile de internet banking

3. La ghișeele administrațiilor locale sau direcțiile de taxe și impozite

4. La poștă

5. La trezorerie

Orice amendă rutieră poate fi contestată în termen de 15 zile calendaristice de la primirea procesului-verbal. Contestația se depune în instanță. Pe durata procesului, se poate cere suspendarea executării amenzii.

În cazul în care instanța dă dreptate contestatarului, procesul-verbal este anulat. Dacă contestația este respinsă, amenda trebuie achitată integral, fără reducerea de 50%.

Implementarea acestui sistem modern de monitorizare a traficului reprezintă un pas important în direcția creșterii siguranței rutiere în România. Autoritățile speră că, prin combinarea infrastructurii îmbunătățite cu tehnologia avansată de supraveghere, numărul accidentelor va scădea semnificativ în următorii ani.