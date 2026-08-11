Femeia și-ar fi încuiat soțul în cameră înainte să incendieze apartamentul

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au pus în mișcare acțiunea penală față de o femeie de 51 de ani, acuzată de violență în familie, în forma omorului săvârșit asupra unui membru de familie.

Potrivit anchetatorilor, în 8 august 2026, femeia ar fi dat foc apartamentului în care locuia, situat în comuna Alunu, județul Vâlcea. Incendiul ar fi fost provocat atât în dormitorul în care se afla soțul său, cât și într-o altă cameră a locuinței. Ulterior, femeia ar fi încuiat din exterior ușa încăperii în care se afla soțul său, luând cheia cu ea și retrăgându-se într-o cameră alăturată.

„La data de 08.08.2026, inculpata a provocat un incendiu în apartamentul în care locuia, situat în com. Alunu, jud. Vâlcea, atât în dormitorul în care dormea soțul acesteia, cât și într-o altă cameră a apartamentului, după care a încuiat, din exterior, ușa încăperii în care dormea victima, luând cheia asupra sa și refugiindu-se într-o încăpere alăturată”, au transmis procurorii, potrivit News.ro.

Bărbatul a fost aruncat de la etajul 3 de suflul exploziei

Anchetatorii au stabilit că bărbatul a deschis fereastra camerei în care era încuiat, moment în care s-a produs explozia provocată de aprinderea gazelor acumulate.

Bărbatul, care locuia la etajul 3, a fost aruncat pe geam de suflul exploziei. Acesta a căzut în stradă și a murit în urma impactului cu solul.

„Inculpata a fost reținută pentru 24 de ore, iar la data de 10.08.2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă a acesteia pentru 30 de zile”, au mai transmis procurorii.

Incendiul din Alunu a avut loc sâmbătă

Pompierii au intervenit sâmbătă pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament dintr-un bloc din Alunu, judeţul Vâlcea. O femeie blocată în apartament a fost salvată şi transportată la spital. Un bărbat a fost găsit căzut în stradă, fiind declarat decedat.

În urma intervenției, pompierii au scos din apartament și patru butelii.

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