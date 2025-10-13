Prin această colaborare, informațiile verificate, știrile de ultimă oră și reportajele exclusive produse de redacția Libertatea ajung direct în mijlocul orașului, aproape de oameni, acolo unde viața se desfășoară în ritm alert.

Sistemul funcționează printr-un sistem dedicat care preia automat cele mai noi titluri și imagini publicate pe Libertatea.ro și le afișează instant pe ecranele digitale din rețeaua Phoenix Media. Conținutul este adaptat formatului outdoor: titluri concise, imagini puternice și texte ușor de citit în mișcare. Astfel, tehnologia devine un liant între jurnalismul digital și spațiul urban, transformând modul în care publicul intră în contact cu știrile.

Parteneriatul are ca scop creșterea vizibilității Libertatea în spațiul public, extinderea distribuției conținutului dincolo de mediul online și promovarea unui jurnalism modern, actualizat automat și bazat pe informații verificate.

„Colaborarea cu Phoenix Media, un trend setter in zona de Digital Outdoor, este un exemplu clar al direcției în care merge Ringier România: îmbinarea conținutului editorial de calitate cu cele mai noi tehnologii de distribuție. Este o inițiativă care amplifică relevanța brandului Libertatea și aduce informația acolo unde este publicul – în mișcare, în spațiul urban,” a declarat Andrei Bereanda, Managing Director, Ringier România Media.

„Pentru Phoenix Media, acest parteneriat continuă viziunea noastră de a transforma comunicarea outdoor într-o platformă inteligentă, conectată și relevantă pentru public. Ne bucurăm să colaborăm cu Libertatea, un brand puternic care aduce conținut de calitate și credibilitate într-un format adaptat erei digitale,” a spus Dio Boaca, CEO Phoenix Media.

„Jurnalismul de calitate trebuie să fie viu, prezent și accesibil. Libertatea este un brand care trăiește odată cu orașul, iar acest proiect ne permite să fim acolo unde oamenii au nevoie de noi – în stradă, în timp real, cu informații verificate și esențiale,” a precizat Dorin Chiotea, redactor-șef Libertatea.

„Acest parteneriat marchează o etapă importantă în felul în care ajungem la cititori. Ne bucurăm să aducem jurnalismul Libertatea în mijlocul orașului, într-un format modern, vizibil și dinamic,” a adăugat Narcis Anton, Digital & Content Distribution Manager, Ringier România Media.

Prin colaborarea dintre Libertatea.ro și Phoenix Media, jurnalismul iese din spațiul digital și devine o prezență vie și vizibilă în ritmul orașului, oferind informații esențiale, în timp real.

