Cei doi sirieni au intrat în atenția anchetatorilor în noiembrie anul trecut, după ce o fostă Miss România, Larisa Popa, s-a tratat la cabinetul lor și a fost aproape să-și piardă dinții, după cum chiar ea povestea, la Antena 3. La câteva zile după ce a mers la cabinet, tânăra a făcut plângere la poliție.

Polițiștii de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale au reușit să-i prindă pe cei doi sirieni pe 30 martie.

„Cei doi sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și fals în înscrisuri, sub semnătură privată, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5”, anunță Poliția Capitalei.

Potrivit comunicatului, unul dintre cei doi bărbați „a exercitat, în luna noiembrie 2022, profesia de medic stomatolog fără a avea drept de liberă practică pe teritoriul României, față de mai multe persoane, la un cabinet medical stomatologic, din sectorul 5, fiind ajutat de un alt cetățean sirian, care este medic stomatolog, cu drept de liberă practică în România”.

Cei doi bărbați, în vârstă de 26 de ani, au fost reținuți pentyur 24 de ore.

„Mă simţeam din ce în ce mai rău şi nu puteam să respir”

Pe 28 noiembrie 2022, Larisa Popa povestea pentru Antena 3 că a mers de urgență la un cabinet stomatologic nonstop din sectorul 5, acuzând dureri foarte mari la o măsea. Acolo a fost primită de o persoană care i-a spus că este medic şi care a decis să îi scoată măseaua, fără vreo radiografie sau o altă investigaţie.

A doua zi după intervenţie tânăra s-a simţit rău. „Am crezut că e normal ce aveam. Am stat aşa o zi şi ceva. A început să mi se umfle toată faţa. Am revenit la doctor timp de trei sau patru zile. Mi-a spus că sunt în regulă, că aşa trebuie să fie. Nu am mai crezut, ţinând cont că îmi zicea să iau doar paracetamol, dar eu de fapt mă simţeam din ce în ce mai rău şi nu puteam să respir, nu puteam să vorbesc, să mănânc absolut nimic şi aveam dureri îngrozitoare”, a declarat Larisa Popa.

După patru zile, fosta Miss România a mers la alt cabinet, ca să consulte un alt medic, dar pentru că infecţia se extinsese sub mandibulă, spre gât, a fost operată de urgenţă. După ce şi-a revenit a mers la clinica din sectorul 5 unde îi fusese scoasă măseaua, ca să ceară explicații: „Cum a auzit de poliţie a părăsit clinica, s-a îmbrăcat şi a fugit”.

Larisa a depus şi o plângere pe numele clinicii, pentru că angajații de acolo au refuzat să-i spună numele medicului.

„La data de 24 noiembrie, femeia a depus o sesizare, cercetările fiind continuate de către Serviciul Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă”, declara Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt de la Poliţia Capitalei, la finalul lui noiembrie 2022.

Directorul clinicii a precizat pentru Antena 3 că bărbatul care i-a scos măseaua Larisei Popa este din Siria şi ar fi absolvit facultatea de medicină în străinătate. Larisa Popa a fost Miss Universe Romania în 2011.

