Criminalul în serie din Krasnodar

În urmă cu aproximativ 30 de ani, orașul rusesc Krasnodar era ținut în teroare de un criminal în serie. Mai multe tinere au fost răpite, iar cadavrele lor erau găsite în afara orașului, pe marginea drumului sau în câmpuri, la câteva zile de la dispariție, potrivit site-ului de știri Holod Media.

Nu erau jefuite sau violate, dar pe fiecare cadavru se găseau urme de strangulare și același semn neobișnuit: un cerc roșu, tăiat cu dungi. Anchetatorii au început să studieze cărți despre practici oculte, dar acest lucru nu a ajutat. S-a dovedit mai târziu că semnul nu avea niciun înțeles secret.

Anchetatorii s-au întrebat mult timp cine ar putea fi criminalul, până când un singur telefon le-a dezvăluit misterul. Cu toate acestea, până în prezent, criminalul rămâne nepedepsit.

Cum a fost descoperit criminalul

Polițiștii au descoperit cadavrul unei alte femei, în anul 2002, care avea aceleași semne de strangulare și același desen ciudat. Femeia care a fost omorâtă era Tatiana, în vârstă de 26 de ani, angajata unei firme de audit. trupul ei a fost găsit într-un canal de drenaj, la 35 de kilometri de oraș. Nu existau semne de violență sexuală, dar bijuteriile și telefonul mobil lipseau dintre bunurile personale.

Telefonul mobil le-a oferit anchetatorilor oportunitatea de a-l găsi pe criminal. După ce au verificat apelurile efectuate, agenții au descoperit că, de la uciderea femeii, telefonul ei fusese folosit de două ori. Oamenii legii au folosit numerele pentru a afla cine fusese apelat.

S-a constatat că primul apel a fost efectuat către o femeie pe nume Oksana. Ea a fost imediat pusă sub supraveghere. Al doilea apel a fost efectuat către numărul de telefon de la serviciu al unui angajat al unei mari companii comerciale, al cărei birou se afla literalmente în clădirea alăturată companiei unde lucra femeia omorâtă, potrivit sursei citate.

În timpul supravegherii Oksanei, agenții au observat că proprietarul și directorul acelei companii, Vakhtang Aroyan, o vizita destul de des. Aroyan era considerat un om de afaceri respectat în Krasnodar. Suspectarea lui de implicare într-o serie de crime brutale părea aproape incredibilă. Cu toate acestea,

anchetatorii au început să-l verifice.

Cine era criminalul?

În cele din urmă toate indiciile l-au indicat vinovat pe Levan, fiul omului de afaceri. Trecutul lui Levan a stârnit interesul anchetatorilor: diagnostice psihiatrice, episoade de agresiune, încălcări repetate ale legii, care de fiecare dată s-au încheiat cu scăparea de la responsabilitate.

Chemat la interogatoriu, anchetatorii l-au convins pe Levan că aveau deja dovezi ale vinovăției sale în uciderea Tatianei. Bărbatul nu a putut rezista presiunii psihologice și a recunoscut tot.

Levan le-a mărturisit că Tatiana nu era singura lui victimă. Bărbatul e enumerat apoi cele mai mici detalii ale crimelor, cu o voce calmă, aproape monotonă, mai menționează sursa citată.

Ce însemna desenul de pe corpul victimelor

Schema pe care o urma era mereu aceeași. El ieșea seara pe străzile din Krasnodar și din suburbii, se plimba cu mașina prin stațiile de autostradă și căuta fete care făceau autostopul. Ajungea cu mașina și le oferea să le ia cu mașina. Dacă victima era de acord, începea o conversație, care ducea invariabil la un singur lucru: oferea bani pentru sex, promițând 100-200 de ruble.

Fetele, aflate într-o situație disperată, erau de acord, iar în acel moment Levan se înfuria și se năpustea brusc asupra victimei, pe care o strangula. El credea că făcea ceea ce trebuia: „curăță” orașul de murdărie.

„Nu înțeleg fetele care ar face sex pe bani. Nu am făcut sex cu ele, doar le-am strangulat”, a spus Levan în timpul interogatoriilor. În schimb, pe Tatiana a omorât-o după ce aceasta i-a recunoscut că a înșelat.

Levan scotea apoi femeile ucise din mașină. Uneori le dezbrăca și le arunca în tufișurile de pe marginea drumului sau într-o fâșie de pădure. De asemenea, lua cu el mici obiecte personale sau bijuterii ca trofee. Apoi desena pe corpul lor un simbol inventat chiar de el. Îl considera semnul unui „medic”.

Probleme grave de sănătate mintală

La sfârșitul anilor 1970, familia armeană Aroyan s-a mutat în Krasnodar. Tatăl familiei, Vakhtang Aroyan, avea la acea vreme un fiu de 10 ani, Levan, și o fiică mai mică. El se ocupa cu succes de comerț, iar când în 1988 a fost adoptată legea care permitea desfășurarea de activități comerciale private, s-a apucat rapid de antreprenoriat.

Vakhtang voia ca fiul său să îi continue afacerea, dar încă din copilărie Levan a început să aibă probleme grave de sănătate mintală. Medicii i-au diagnosticat schizofrenie paranoidă: băiatul se plângea că este chinuit de halucinații, potrivit Holod Media.

Până la adolescență, la mijlocul anilor 1980, starea mentală a lui Levan se înrăutățise. El devenise din ce în ce mai agresiv, iar datorită staturii sale înalte și constituției atletice, izbucnirile sale de furie deveneau o amenințare tot mai mare pentru cei din jurul său.

A făcut mai multe infracțiuni, dar în loc să fie închis, era trimis la spitalul de psihiatrie, unde urma tratament, fiind apoi eliberat la scurt timp. La fiecare infracțiune săvârșită, prezența unui diagnostic psihiatric îl exonera de răspundere penală.

Tatăl său era singura persoană care putea cumva să-l imobilizeze pe fiul său. El a aranjat ca acesta să ocupe diverse poziții în propria companie, l-a ținut aproape, încercând cumva să-l controleze.

În ciuda brutalității crimelor lui Levan, acesta nu a ajuns niciodată la închisoare. S-a constatat că Levan suferă de o tulburare mintală severă și nu poate fi tras la răspundere pentru acțiunile sale. Instanța i-a impus un tratament obligatoriu într-o clinică psihiatrică, unde ar fi tratat și în prezent.