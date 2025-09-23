Rezultatele firmei de investiții americane sunt cu atât mai notabile cu cât volatilitatea portofoliului este mai redusă decât cea a pieței, iar investițiile sunt mai diversificate. Fondul, listat din 1933, a raportat un randament anualizat net de 12,2%, față de 11,2% pentru S&P 500.

Rezultate „solide” în ultimii 5 ani

O diferență aparent modestă de 1% anual s-a transformat, prin efectul dobânzii compuse, într-un decalaj uriaș. Astfel, o investiție de 1.000 de dolari făcută în 1934 ar fi ajuns astăzi la 36,8 milioane de dolari, în timp ce aceeași sumă investită în S&P 500 ar fi valorat 15,9 milioane.

Pentru comparație, 1.000 de dolari în 1934 echivalează azi cu aproximativ 24.000 de dolari, conform Băncii Rezervei Federale din Minneapolis.

În ultimii cinci ani, fondul a continuat să obțină rezultate solide, chiar dacă a fost subponderat în „cei șapte magici” – Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia și Tesla.

„Am reușit să compensăm lipsa expunerii la aceste companii printr-o selecție atentă de alte acțiuni”, explică Anita Patel, Chief Investment Officer la Capital Group. Printre performerii de top din portofoliu se numără Broadcom, Eli Lilly, Royal Caribbean, United Rentals, Carrier Global și GE Aerospace.

Strategia, axată pe companiile cu oportunitate de creștere pe termen lung

Strategia este axată pe selecția riguroasă a companiilor cu un orizont de investiții de cel puțin opt ani. Anita Patel subliniază că portofoliul nu depinde de câteva acțiuni mari pentru a genera randamente, ci de o diversificare atentă.

De exemplu, GE Aerospace este considerată o oportunitate de creștere pe termen lung. Compania domină piața motoarelor pentru avioane și beneficiază de carnetul masiv de comenzi al Boeing și Airbus – peste 14.500 de aeronave.

Întârzierile în producția acestora determină o cerere ridicată pentru mentenanță și piese de schimb, ceea ce asigură fluxuri stabile de numerar și o poziție solidă de preț. Patel consideră că, deși acțiunile par scumpe pe termen scurt, evaluarea pe termen lung este atractivă.

În sănătate, fondul mizează pe Abbott Labs, cu poziții puternice în segmentele cu cea mai rapidă creștere – diabet și cardiovasculare. Compania are o istorie solidă de peste 50 de ani în care a menținut plata dividendelor, iar echipa Capital Group deține acțiuni Abbott încă din 1980.

Patel subliniază că Abbott este „o companie stabilă, dar subevaluată de piață”, cu marje puternice în segmentul diabetului.

Are în portofoliu companii mari, dar și medii

Portofoliul este concentrat în proporție de două treimi pe companii cu capitalizare mare, dar include și titluri de dimensiuni medii. Un exemplu este Carrier Global, lider mondial în sisteme HVAC.

Cererea pentru astfel de produse are o natură stabilă și beneficiază suplimentar de tendința de decarbonizare și de investițiile ridicate în centre de date bazate pe inteligență artificială.

Sistemele HVAC sunt responsabile pentru circa 40% din emisiile de carbon ale clădirilor, iar Carrier dezvoltă soluții mai eficiente energetic, oferindu-i un avantaj structural pe termen lung.

În concluzie, strategia „The Investment Company of America” nu se bazează pe pariuri pe inteligența artificială sau pe câteva companii mari, ci pe o analiză aprofundată și pe selecția atentă a acțiunilor, ceea ce i-a asigurat performanțe remarcabile pe termen lung.

