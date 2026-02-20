Angajamentele Sameday privind preluarea Cargus, puse în dezbatere publică de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a lansat dezbaterea publică asupra angajamentelor propuse de Sameday în urma îngrijorărilor concurențiale apărute în contextul achiziției Cargus S.R.L. și a subsidiarei EOPS Solutions SRL. Sameday este parte a Dante International S.A., operatorul eMAG, în timp ce Cargus este controlată de Celero Investments S.à.r.l., sub umbrela investitorului Mid Europa.

Preluarea Cargus de către Sameday este analizată de Consiliul Concurenței, după ce a stârnit îngrijorări privind o eventuală instaurare a unui monopol. Autoritatea a anunțat încă de la începutul lunii februarie că „există riscuri potențiale asociate apartenenței la grupul eMAg” și a cerut o serie de angajamente din partea Sameday.

Strategia prin care eMag și Sameday vor să convingă Consiliul Concurenței că pot prelua Cargus

Îngrijorările Consiliului Concurenței privind preluarea Cargus de către Sameday vizau o eventuală instaurare a unui monopol și o „viitoare constrângere a comercianților afiliați platformei”.

Printre angajamentele asumate de Sameday, se numără menținerea condițiilor comerciale existente în contractele Cargus cu clienții săi până la 31 decembrie 2026.

De asemenea, compania va cesiona activitățile legate de punctele automate de ridicare a coletelor (Automated Parcel Locker – APM) deținute de Cargus, pentru a sprijini un mediu concurențial echilibrat pe piața de curierat, a transmis Consiliul Concurenței.

Un alt angajament semnificativ este implementarea unei proceduri dedicate gestionării relațiilor cu curierii care livrează comenzile comercianților eMAG Marketplace. Totodată, Sameday va informa comercianții care colaborează cu cele două companii despre formatul informațiilor prezentate pe AWB-ul coletelor.

Consiliul Concurenței analizează preluarea Cargus de către Sameday

Preluarea Cargus de către Sameday a fost anunțată încă din 2025, însă Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia. Autoritatea a ridicat îngrijorări legate de riscuri concurenţiale pentru comercianţii eMAG Marketplace şi condiţiile de piaţă.

Îngrijorările Consiliului Concurenței vizează riscurile concurențiale asociate apartenenței Sameday la grupul eMAG.

„Vedem cu ce fel de angajamente vor veni cei de la Sameday/eMag. Mă aștept să finalizăm într-o lună această operațiune”, a declarat președintele instituției, la începutul lunii februarie.

Care au fost principalele îngrijorări ale Consiliului Concurenței

Consiliul Concurenței avertizează că tranzacția ar putea genera constrângeri pentru comercianții afiliați platformei eMAG Marketplace.

„Există riscuri potențiale asociate apartenenței la grupul eMag, în sensul în care, nu este exclusă o viitoare constrângere a comercianților afiliați platformei, directă și/sau indirectă, din partea grupului, de a canaliza utilizarea cu preponderență a noii entități pentru livrările aferente comenzilor din platforma eMAG Marketplace”, se arată în declarația oficială.

Un alt aspect semnalat de autoritate este consolidarea rețelei de lockere Sameday, care ar putea descuraja investițiile concurenților.

„Această situație are potențialul de a afecta în mod negativ concurența de pe piață și de a descuraja unii concurenți să investească/să continue să investească într-o astfel de rețea”, subliniază autoritatea.

Consiliul a atras atenția asupra posibilității modificării sau rezilierii contractelor cu clienții care colaborează exclusiv sau în principal cu Cargus, într-un timp foarte scurt.

„Modificarea condițiilor contractuale/rezilierea contractelor cu aceștia (ca urmare a finalizării tranzacției) într-o perioadă scurtă de timp, care nu le permite renegocierea cu noua entitate sau schimbarea firmei de curierat, poate avea efecte negative atât asupra activității și profitabilității acestora, cât și asupra clienților lor”, avertiza instituția, în urmă cu două săptămâni.

AWB-urile din sistemul Cargus au fost considerate informații sensibile

Sistemul de emitere a AWB-urilor de către Cargus este un alt subiect sensibil. Consiliul Concurenței consideră că aceste documente pot dezvălui detalii despre produse, comercianți și prețuri.

„Informațiile existente pe AWB-urile emise de Cargus au potențialul de a produce prejudicii concurenților eMag (pe piața de retail și pe piața marketplace), în avantajul acestei societăți, care poate obține, printre altele, informații despre concurenții săi referitoare la tipul produselor livrate/modelul de livrare a anumitor produse pe zone geografice și tipuri de clienți/sezonalitatea livrării anumitor produse etc.”, explica, la acel moment, Consiliul Concurenței.

Beneficiile pe care Sameday le-ar putea avea după achiziția Cargus

Lucian Baltaru, directorul general al Sameday, a declarat pentru Profit.ro că achiziția Cargus va îmbunătăți acoperirea urbană. În 2024, veniturile cumulate ale Sameday și Cargus au ajuns la 1,75 miliarde de lei, dintre care Sameday a generat 1,19 miliarde de lei.

Tranzacția, anunțată oficial în vara anului 2025, marchează o schimbare majoră pe piața de curierat. Cargus dispune de cinci centre naționale de sortare, două depozite gateway, 36 de depozite în țară și un hub transfrontalier în Polonia pentru servicii internaționale. Din 2021, compania a integrat QeOPS, consolidându-și oferta de servicii logistice pentru clienți.

