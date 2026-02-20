Angajamentele Sameday privind preluarea Cargus, puse în dezbatere publică de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a lansat dezbaterea publică asupra angajamentelor propuse de Sameday în urma îngrijorărilor concurențiale apărute în contextul achiziției Cargus S.R.L. și a subsidiarei EOPS Solutions SRL. Sameday este parte a Dante International S.A., operatorul eMAG, în timp ce Cargus este controlată de Celero Investments S.à.r.l., sub umbrela investitorului Mid Europa.

Preluarea Cargus de către Sameday este analizată de Consiliul Concurenței, după ce a stârnit îngrijorări privind o eventuală instaurare a unui monopol. Autoritatea a anunțat încă de la începutul lunii februarie că „există riscuri potențiale asociate apartenenței la grupul eMAg” și a cerut o serie de angajamente din partea Sameday.

Strategia prin care eMag și Sameday vor să convingă Consiliul Concurenței că pot prelua Cargus

Îngrijorările Consiliului Concurenței privind preluarea Cargus de către Sameday vizau o eventuală instaurare a unui monopol și o „viitoare constrângere a comercianților afiliați platformei”.

Printre angajamentele asumate de Sameday, se numără menținerea condițiilor comerciale existente în contractele Cargus cu clienții săi până la 31 decembrie 2026.

De asemenea, compania va cesiona activitățile legate de punctele automate de ridicare a coletelor (Automated Parcel Locker – APM) deținute de Cargus, pentru a sprijini un mediu concurențial echilibrat pe piața de curierat, a transmis Consiliul Concurenței.

Un alt angajament semnificativ este implementarea unei proceduri dedicate gestionării relațiilor cu curierii care livrează comenzile comercianților eMAG Marketplace. Totodată, Sameday va informa comercianții care colaborează cu cele două companii despre formatul informațiilor prezentate pe AWB-ul coletelor.

Consiliul Concurenței analizează preluarea Cargus de către Sameday

Preluarea Cargus de către Sameday a fost anunțată încă din 2025, însă Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia. Autoritatea a ridicat îngrijorări legate de riscuri concurenţiale pentru comercianţii eMAG Marketplace şi condiţiile de piaţă.

Îngrijorările Consiliului Concurenței vizează riscurile concurențiale asociate apartenenței Sameday la grupul eMAG.

„Vedem cu ce fel de angajamente vor veni cei de la Sameday/eMag. Mă aștept să finalizăm într-o lună această operațiune”, a declarat președintele instituției, la începutul lunii februarie.

Care au fost principalele îngrijorări ale Consiliului Concurenței

Consiliul Concurenței avertizează că tranzacția ar putea genera constrângeri pentru comercianții afiliați platformei eMAG Marketplace.

„Există riscuri potențiale asociate apartenenței la grupul eMag, în sensul în care, nu este exclusă o viitoare constrângere a comercianților afiliați platformei, directă și/sau indirectă, din partea grupului, de a canaliza utilizarea cu preponderență a noii entități pentru livrările aferente comenzilor din platforma eMAG Marketplace”, se arată în declarația oficială.

Un alt aspect semnalat de autoritate este consolidarea rețelei de lockere Sameday, care ar putea descuraja investițiile concurenților.

„Această situație are potențialul de a afecta în mod negativ concurența de pe piață și de a descuraja unii concurenți să investească/să continue să investească într-o astfel de rețea”, subliniază autoritatea.

Consiliul a atras atenția asupra posibilității modificării sau rezilierii contractelor cu clienții care colaborează exclusiv sau în principal cu Cargus, într-un timp foarte scurt.

„Modificarea condițiilor contractuale/rezilierea contractelor cu aceștia (ca urmare a finalizării tranzacției) într-o perioadă scurtă de timp, care nu le permite renegocierea cu noua entitate sau schimbarea firmei de curierat, poate avea efecte negative atât asupra activității și profitabilității acestora, cât și asupra clienților lor”, avertiza instituția, în urmă cu două săptămâni.

AWB-urile din sistemul Cargus au fost considerate informații sensibile

Sistemul de emitere a AWB-urilor de către Cargus este un alt subiect sensibil. Consiliul Concurenței consideră că aceste documente pot dezvălui detalii despre produse, comercianți și prețuri.

„Informațiile existente pe AWB-urile emise de Cargus au potențialul de a produce prejudicii concurenților eMag (pe piața de retail și pe piața marketplace), în avantajul acestei societăți, care poate obține, printre altele, informații despre concurenții săi referitoare la tipul produselor livrate/modelul de livrare a anumitor produse pe zone geografice și tipuri de clienți/sezonalitatea livrării anumitor produse etc.”, explica, la acel moment, Consiliul Concurenței.

Beneficiile pe care Sameday le-ar putea avea după achiziția Cargus

Lucian Baltaru, directorul general al Sameday, a declarat pentru Profit.ro că achiziția Cargus va îmbunătăți acoperirea urbană. În 2024, veniturile cumulate ale Sameday și Cargus au ajuns la 1,75 miliarde de lei, dintre care Sameday a generat 1,19 miliarde de lei.

Tranzacția, anunțată oficial în vara anului 2025, marchează o schimbare majoră pe piața de curierat. Cargus dispune de cinci centre naționale de sortare, două depozite gateway, 36 de depozite în țară și un hub transfrontalier în Polonia pentru servicii internaționale. Din 2021, compania a integrat QeOPS, consolidându-și oferta de servicii logistice pentru clienți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cele mai spectaculoase 19 poduri din lume. Pe primul loc se află unul din Europa

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu, are o fiică secretă! Tânăra refuză să vorbească cu tatăl ei, iar gestul pe care l-a făcut a stârnit un val de reacții
Viva.ro
Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu, are o fiică secretă! Tânăra refuză să vorbească cu tatăl ei, iar gestul pe care l-a făcut a stârnit un val de reacții
Vedetele din România au strălucit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului! Lidia Buble a avut una dintre cele mai sexy apariții ale serii și a întors toate privirile! Wooow, ce rochie!! Vezi toate ținutele
Unica.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului! Lidia Buble a avut una dintre cele mai sexy apariții ale serii și a întors toate privirile! Wooow, ce rochie!! Vezi toate ținutele
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
GSP.RO
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
GSP.RO
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
Parteneri
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Avantaje.ro
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Curțile de Apel cer președintelui Nicușor Dan să trimită Parlamentului legea pensiilor magistraților pentru reexaminare
Știri România 18:56
Curțile de Apel cer președintelui Nicușor Dan să trimită Parlamentului legea pensiilor magistraților pentru reexaminare
Numărul mare al morților în accidentele auto din România a ajuns în presa britanică: „Viteză excesivă și mașini vechi importate”
Știri România 16:29
Numărul mare al morților în accidentele auto din România a ajuns în presa britanică: „Viteză excesivă și mașini vechi importate”
Parteneri
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor
Adevarul.ro
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor
Zăpadă până la genunchi pe trotuarele din fața Palatului Cotroceni, tăcere asurzitoare din partea Poliției Locale. Administrația Prezidențială, pasibilă de amendă
Fanatik.ro
Zăpadă până la genunchi pe trotuarele din fața Palatului Cotroceni, tăcere asurzitoare din partea Poliției Locale. Administrația Prezidențială, pasibilă de amendă
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Parteneri
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Unica.ro
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Ce se va întâmpla cu emisiunea „The Floor”, difuzată la Kanal D. Dan Negru a făcut anunțul. „Un show de cultură generală”
Stiri Mondene 17:45
Ce se va întâmpla cu emisiunea „The Floor”, difuzată la Kanal D. Dan Negru a făcut anunțul. „Un show de cultură generală”
Survivor România, 20 februarie 2026. Plecarea Larisei Uță din tribul Faimoșilor, aprig comentată de foștii ei colegi: „Energia o să fie mai bună”
Stiri Mondene 17:20
Survivor România, 20 februarie 2026. Plecarea Larisei Uță din tribul Faimoșilor, aprig comentată de foștii ei colegi: „Energia o să fie mai bună”
Parteneri
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
TVMania.ro
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Țara europeană unde poţi deveni, gratuit, proprietar de insulă pentru 12 luni. Care sunt condiţiile
ObservatorNews.ro
Țara europeană unde poţi deveni, gratuit, proprietar de insulă pentru 12 luni. Care sunt condiţiile
Da, e chiar ea, ne-a lăsat fără cuvinte! Are fața cusută cu fire, iar mâinile sunt pline de vânătăi! A fost de o frumusețe angelică însă azi actrița noastră e complet transformată
Libertateapentrufemei.ro
Da, e chiar ea, ne-a lăsat fără cuvinte! Are fața cusută cu fire, iar mâinile sunt pline de vânătăi! A fost de o frumusețe angelică însă azi actrița noastră e complet transformată
Parteneri
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
GSP.ro
E cel mai bun din lume în domeniul lui și a răspuns la întrebarea: „Ce știi despre România?”
ȘOCANT! Fotbalistul care și-a omorât iubita și a dat-o de mâncare la câini a revenit » A semnat cu echipa care conține și 4 violatori
GSP.ro
ȘOCANT! Fotbalistul care și-a omorât iubita și a dat-o de mâncare la câini a revenit » A semnat cu echipa care conține și 4 violatori
Parteneri
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Mediafax.ro
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
O româncă de 17 ani este suspectată că i-ar fi luat viața bebelușului său și l-a abandonat la granița dintre Ungaria și Austria
KanalD.ro
O româncă de 17 ani este suspectată că i-ar fi luat viața bebelușului său și l-a abandonat la granița dintre Ungaria și Austria

Politic

Cristian Tudor Popescu, după vizita lui Nicușor Dan în SUA pentru Consiliul lui Trump: „Mi-e rușine de rușinea lui”. La ce s-a referit
Politică 15:05
Cristian Tudor Popescu, după vizita lui Nicușor Dan în SUA pentru Consiliul lui Trump: „Mi-e rușine de rușinea lui”. La ce s-a referit
STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate. Ciprian Ciucu a reacționat
Politică 13:24
STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate. Ciprian Ciucu a reacționat
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la INML, la o lună de la tragedie
Fanatik.ro
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la INML, la o lună de la tragedie
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat