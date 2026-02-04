Preluarea Cargus de către Sameday, analizată de Consiliul Concurenței

Preluarea Cargus de către Sameday, parte a grupului eMAG, este în prezent în analiză. Consiliul Concurenței a formulat o serie de îngrijorări. „Vedem cu ce fel de angajamente vor veni cei de la Sameday/eMag. Mă aștept să finalizăm într-o lună această operațiune” a declarat președintele autorității, potrivit Hotnews.ro.

Consiliul Concurenței atrage atenția asupra riscurilor pentru comericanții afiliați eMAG Marketplace

Autoritatea avertizează că această tranzacție ar putea genera riscuri legate de apartenența Sameday la grupul eMag.

„Există riscuri potențiale asociate apartenenței la grupul eMag, în sensul în care, nu este exclusă o viitoare constrângere a comercianților afiliați platformei, directă și/sau indirectă, din partea grupului, de a canaliza utilizarea cu preponderență a noii entități pentru livrările aferente comenzilor din platforma eMAG Marketplace”, se arată în declarația autorității.

Ce probleme ar putea apărea la sistemul de lockere și contractele acestora

O altă îngrijorare formulată de Consiliul Concurenței privește consolidarea rețelei de lockere Sameday. Această situație „are potențialul de a afecta în mod negativ concurența de pe piață și de a descuraja unii concurenți să investească/să continue să investească într-o astfel de rețea”.

În plus, autoritatea subliniază riscuri legate de modificarea sau rezilierea contractelor cu clienții care colaborează exclusiv sau în principal cu Cargus.

„Modificarea condițiilor contractuale/rezilierea contractelor cu aceștia (ca urmare a finalizării tranzacției) într-o perioadă scurtă de timp, care nu le permite renegocierea cu noua entitate sau schimbarea firmei de curierat, poate avea efecte negative atât asupra activității și profitabilității acestora, cât și asupra clienților lor”, avertizează autoritatea.

AWB-urile Cargus sunt considerate o sursă de informații sensibile

Consiliul Concurenței a semnalat și îngrijorări legate de sistemul Cargus de emitere a AWB-urilor. Potrivit autorității, aceste documente conțin informații care pot fi folosite pentru a dezvălui detalii sensibile despre produse, comercianți și prețuri.

„Informațiile existente pe AWB-urile emise de Cargus au potențialul de a produce prejudicii concurenților eMag (pe piața de retail și pe piața marketplace), în avantajul acestei societăți, care poate obține, printre altele, informații despre concurenții săi referitoare la tipul produselor livrate/modelul de livrare a anumitor produse pe zone geografice și tipuri de clienți/sezonalitatea livrării anumitor produse etc.”, a explicat Consiliul Concurenței, potrivit sursei citate mai sus.

Care sunt avantajele pe care le are Sameday, după achiziționarea Cargus

Lucian Baltaru, directorul general și acționar al Sameday, a declarat pentru Profit.ro că achiziția Cargus, al doilea cel mai mare curier home delivery din România, va permite o acoperire mai bună în zonele urbane. În 2024, veniturile cumulate ale Sameday și Cargus au atins 1,75 miliarde de lei, dintre care Sameday a generat 1,19 miliarde de lei.

Sameday a anunțat că a cumpărat Cargus încă din vara anului 2025, marcând o mare schimbare pe piața de curierat din România.

Cargus dispune de 5 centre naționale de sortare, 2 depozite gateway și 36 de depozite în toată țara. De asemenea, compania operează un hub transfrontalier în Polonia pentru servicii internaționale. În 2021, Cargus a achiziționat QeOPS, un important furnizor de e-fulfillment și soluții logistice personalizate, consolidându-și astfel oferta de servicii pentru clienți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE