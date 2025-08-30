Strategia lui Newsom de a-l învinge pe Trump cu propriile arme

Newsom, în vârstă de 57 de ani, a declarat recent că „trebuie să luptăm cu foc împotriva focului”, lansând un atac împotriva președintelui în exercițiu și mobilizându-și alegătorii pentru alegerile din 2026.

Prezența sa pe rețelele sociale a crescut semnificativ în ultimele zile.

Guvernatorul democrat folosește stilul caracteristic lui Trump pe platforma X: postări cu majuscule, porecle provocatoare și știri exagerate. Această abordare a generat o atenție considerabilă, deși criticii avertizează că ar putea trivializa dezbaterea politică.

Newsom a copiat și strategia de merchandising a lui Trump. Magazinul său online oferă produse similare, inclusiv o șapcă roșie cu inscripția „Newsom a avut dreptate în privința tuturor”.

Conform revistei GQ, citate de Blick, guvernatorul a câștigat 300.000 de dolari în 24 de ore din vânzarea acestor articole.

Contracararea strategiilor republicane

În lupta pentru redistribuirea circumscripțiilor electorale, Newsom a propus măsuri similare cu cele ale republicanilor din Texas, dar în direcția opusă.

Acest lucru îl poziționează ca un oponent al strategiilor republicane care ar putea submina majoritățile democrate.

Ca alternativă la desfășurarea Gărzii Naționale de către Trump, Newsom a trimis echipe speciale de combatere a criminalității în regiunile cu rate ridicate ale infracționalității din California.

El subliniază scăderea ratelor criminalității în întregul stat și promovează o abordare bazată pe cooperare.

Strategia agresivă anti-Trump pare să funcționeze pentru Newsom. Pe lângă veniturile din vânzarea de produse promoționale și creșterea numărului de urmăritori pe rețelele sociale, popularitatea sa este în creștere.

Potrivit unui sondaj recent citat de Blick, 19% dintre democrați și alegătorii apropiați de democrați îl susțin acum pe guvernator, comparativ cu 11% în iunie.

Criticii strategiei lui Newsom

Deși strategia lui Newsom pare eficientă, există voci care o consideră riscantă. Unii experți, menționați în articolul Blick, avertizează că imitarea stilului lui Trump ar putea duce la trivializarea dezbaterii politice și ar putea fi percepută ca o tactică ieftină de atragere a atenției.

Tacticile lui Newsom au stârnit dezbateri în rândul analiștilor politici. Unii văd în această abordare o modalitate inovatoare de a contracara influența lui Trump, în timp ce alții se tem că ar putea contribui la polarizarea și mai accentuată a peisajului politic american.

