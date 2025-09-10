Gabriel a intrat în lumea roboticii în 2017

Fost elev al Colegiului Național „Gh. M. Murgoci”, Gabriel este în prezent student la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnică București. Pasiunea sa pentru robotică s-a născut în Makerspace-ul Bibliotecii „Panait Istrati”.

Povestea lui Gabriel în lumea roboticii a început în 2017, când s-a înscris la Clubul de Robotică al bibliotecii județene. Ulterior a participat la competiția First Tech Challenge ca membru al echipei Helix.

„Am înțeles încă de atunci că în robotică fiecare rol contează. Un robot fără programare este doar un corp inert, iar un program fără robot rămâne doar un cod. Doar împreună îi dădeam viață”, a declarat tânărul.

La facultate, acesta s-a alăturat echipei de robotică sySTEMatic în 2023, care s-a remarcat rapid prin performanțe.

Performanțe internaționale

În aprilie 2025, echipa sySTEMatic a participat la Minoan Robotsports Competition din Grecia, obținând mai multe trofee. Echipa sySTEMatic a obținut atunci mai multe trofee – locul I la Wrestling Mini, locurile I și II la Wrestling Micro, locul I la Exhibition – iar locul II la Wrestling Humanoid i-a revenit robotului creat de Gabriel.

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările

Peste 5.000 de participanți la competiția de la Beijing

Performanțele echipei au culminat cu participarea la RobotChallenge World, competiție care a avut loc la Beijing între 14 și 17 august 2025. Acolo s-au adunat peste 5.000 de participanți din 42 de țări, ceea ce face ca medaliile câștigate să fie cu atât mai valoroase.

Echipa sySTEMatic a obținut rezultate de top, argint și bronz la Freestyle Adult și argint la Automatic Humanoid Sumo, ultima medalie fiind cucerită de robotul conceput, construit și programat în întregime de Gabriel-Sebastian Roșioru.

Viitorul în robotică

Gabriel are o viziune clară asupra viitorului său în domeniu.

„Bineînțeles că vreau să continui pe acest drum. Mulți intră la facultate crezând că vor face doar ce au făcut la First Tech Challenge, dar lumea roboticii e mult mai vastă”, a afirmat el.

„Noi lucrăm cu roboți industriali – cei care asamblează, sudează, vopsesc. Viitorul apropiat va fi semi sau complet robotizat. Dar pentru asta e nevoie de specialiști buni, care să dezvolte aceste tehnologii”, a declarat acesta.

De asemenea, echipa BraveBots de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești a cucerit două trofee la Campionatul European de Robotică FTC, care a avut loc în Eindhoven, Olanda.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE