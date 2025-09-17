Membrii unei filiale locale a Turning Point USA, insultați

Tânărul, care nu a fost identificat public, a fost văzut, luni, în imagini postate pe rețelele de socializare în care insulta membrii unei filiale locale a Turning Point USA, o organizație non-profit fondată de Kirk, în campusul școlii din San Marcos.

„Charlie Kirk a fost lovit în gât, t…!”, a țipat elevul, lovindu-se peste gât și imitând impactul unui glonț.

Studentul s-a urcat apoi pe o statuie în fața mulțimii, s-a plesnit din nou peste gât, s-a scuturat și s-a prăbușit dramatic la pământ ca și cum ar fi fost împușcat, arată înregistrarea video.

Hey Texas State.



This conduct is not accepted at our schools.



Expel this student immediately.



Mocking assassination must have consequences. https://t.co/lR0ovIDLBL — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 16, 2025

Apoi, bărbatul a scuipat spunând: „La naiba cu nenorocitul ăla!”, înainte de a se îndepărta de mulțimea de studenți uluiți.

„Exmatriculați imediat acest student!”

Guvernatorul Texasului, Greg Abbot, a redistribuit pe rețelele de socializare un videoclip al confruntării tulburătoare, cerând școlii să îl exmatriculeze „imediat”.

„Acest comportament nu este acceptat în școlile noastre. Exmatriculați imediat acest student! Batjocorirea unui asasinat trebuie să aibă consecințe”, a scris Abbott pe X.

Președintele Universității de Stat din Texas, Kelly Damphouse, a anunțat, marți seară, că universitatea a luat măsuri rapide pentru a identifica și exmatricula.

„Universitatea l-a identificat pe studentul din videoclipul tulburător. Nu voi tolera un comportament care batjocorește, trivializează sau promovează violența în campusurile noastre. Este împotriva valorilor noastre”, a declarat Damphouse într-un comunicat.

Arestată după un moment batjocoritor

Incidentul are loc în contextul în care o studentă de la Texas Tech a fost arestată după ce a fost filmată batjocorind asasinarea lui Kirk și hărțuind participanții la un priveghi în memoria influencerului conservator.

Camryn Giselle Booker, în vârstă de 18 ani, a fost înregistrată în timp ce țipa la colegii studenți care îi aduceau un omagiu lui Kirk, urlând: „La naiba cu voi, frate, a murit, a fost împușcat în cap.”

Abbott a distribuit ulterior o imagine cu Booker încătușată.

„Asta i s-a întâmplat persoanei care își batea joc de asasinarea lui Charlie Kirk la Texas Tech”, a scris el.

„FAFO”, a adăugat el – un acronim pentru „Du-te la naiba și află”.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, tocmai răspunsese la o întrebare pusă de un spectator despre atacurile armate comise de persoane transgender în timpul unui eveniment din 10 septembrie la Universitatea Utah Valley, când a fost doborât de un singur glonț.

Vânarea „dușmanilor”

Pentru extrema dreaptă americană, Charlie Kirk a murit ca „martir”, iar orice critică la adresa militantului conservator trebuie pedepsită: în ultimele zile, zeci de persoane și-au pierdut locul de muncă după ce au postat un simplu mesaj pe rețelele de socializare, scrie AFP.

Este cazul Laurei Sosh-Lightsy, angajată a unei universități publice din Tennessee, în sudul Statelor Unite. Miercuri, imediat după asasinarea influencerului de 31 de ani, împușcat pe un campus universitar, ea a scris pe Facebook: „Ura naște ură. ZERO simpatie”.

