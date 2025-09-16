„Am vești proaste pentru voi”

Tyler Robinson, 22 de ani, este acuzat că l-a împușcat pe Charlie Kirk cu un singur glonț în timpul unui miting la Utah Valley University. Potrivit Washington Post, Robinson ar fi trimis un mesaj pe Discord, joi seara, cu aproximativ două ore înainte de arestare.

„Salut, băieți, am vești proaste pentru voi toți. Eu am fost la UVU ieri. Îmi pare rău pentru toate astea. Mă predau printr-un prieten șerif în câteva momente. Mulțumesc pentru toate momentele frumoase și pentru râsete, ați fost minunați, vă mulțumesc pentru tot.”

Mesajul ar fi ajuns la aproximativ 30 de persoane.

Prins după ce tatăl l-a recunoscut pe camerele de supraveghere

După o urmărire de 33 de ore, Robinson s-a predat poliției. Tatăl său l-a identificat în imaginile de pe camerele de supraveghere făcute publice de autorități.

Donald Trump este cel care a anunțat că tânărul a fost prins. „Cineva foarte apropiat de el l-a turnat” a declarat Trump. Se pare că ar fi fost vorba chiar de un preot care l-ar fi recunoscut pe trăgător. Apoi, tatăl trăgătorului şi-a convins copilul să meargă la poliţie.

ADN-ul de pe armă și pe acoperiș îl leagă de crimă

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că ADN-ul lui Robinson a fost găsit pe un prosop în care era înfășurată arma folosită la atac. De asemenea, urme biologice ale suspectului au fost descoperite pe o șurubelniță găsită pe acoperișul clădirii de unde a fost tras focul mortal.

Recomandări Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației

Tânărul a lăsat mesaje criptice pe muniție, de la referințe muzicale la jargon din cultura gamerilor. Acestea au stârnit interesul autorităților și al experților. Potrivit documentelor din instanță, pe unul dintre cartușe scria: „Hei, fascistule! Prinde asta!”

O ură veche față de Charlie Kirk și radicalizarea online

Potrivit autorităților, Robinson nutrea o ură puternică față de Kirk și se identificase cu o „ideologie de stânga radicală” în ultimii ani.

„Petrecea mult timp pe colțurile întunecate ale internetului”, a afirmat guvernatorul statului Utah, Spencer Cox.

Anchetatorii au descoperit că Robinson ar fi redactat și o notă înaintea atacului, în care scria că avea „oportunitatea să-l elimine” pe Kirk și că intenționa să o facă. Deși documentul fusese distrus, conținutul său a fost recuperat parțial de FBI.

Iubita transgender și întrebarea dacă atacul a avut motivație personală

Oficiali au confirmat că Robinson avea o relație romantică cu o persoană transgender. Nu este clar dacă acest aspect a contat în alegerea țintei, având în vedere pozițiile anti-transgender ale lui Kirk.

„Există o relație personală acolo. Încă investigăm dacă acea persoană a avut vreo implicare. Credem totuși că Tyler Robinson a acționat singur”, a spus Beau Mason, comisarul pentru siguranță publică din Utah.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE