Ea este cea mai tânără dintre cei 19 activiști acuzați de încălcarea legii privind securitatea națională, adoptată de Beijing ca măsură la protestele pro-democrație din Hong Kong petrecute în 2019. La doar doi ani de la manifestații, tânăra și familia ei s-au stabilit în Regatul Unit, în cadrul unui program special de vize pentru locuitorii din Hong Kong.

Oamenii legii din Hong Kong au emis mandatul de arestare în ajunul Crăciunului, utilizând o fotografie cu ea de la vârsta de 11 ani.

„M-am speriat la început”, a mărturisit ea. „Nu am vrut ca guvernul să creadă că sunt speriată. Pentru că, dacă locuitorii din Hong Kong nu mai pot vorbi în numele lor, atunci noi, cei din afara orașului care putem vorbi liber, fără teamă, trebuie să vorbim în numele lor”, a mai adăugat tânăra.

„A schimbat modul în care priveam lumea”

Primele proteste la care a luat parte Chloe Cheung au avut loc în anul 2019. Tânăra a fost acompaniată și de colegii ei de școală. Protestatarii au ieșit în număr mare în stradă împotriva unui proiect de lege perceput ca extinzând controlul Chinei asupra teritoriului.

În timpul manifestațiilor, tânăra a fost surprinsă să vadă că polițiștii recurg la gazele lacrimogene pentru a-i dispersa pe protestatari. Nici violența nu a lipsit – un om al legii a apăsat cu genunchiul pe gâtul unui manifestant.

„Am fost atât de șocată. Acel moment a schimbat, de fapt, modul în care priveam lumea”, a mai declarat ea pentru sursa citată.

În prima fază, ea nu le-a spus părinților săi că a mers la proteste, însă ulterior a reușit să-i convingă să i se alăture.

Crescând în acest oraș care a reușit să-și păstreze multe dintre libertățile sale, Chloe Cheung era de părere că locuitorii din Hong Kong pot spune deschis „ceea ce le place și ceea ce nu le place” și „pot decide cum va arăta viitorul Hong Kongului”.

Motivul pentru care nu le-a spus părinților despre participarea la proteste

Totuși, brutalitatea autorităților a făcut-o să realizeze că lucrurile nu stau așa cum credea. Astfel, a început să ia parte la proteste.

„Nu le-am spus (n.red – părinților) la momentul respectiv pentru că nu le păsa de politică”, susținea ea. Însă, atunci când situația a devenit „nebunească”, ea și-a convins părinții să i se alăture.

După luni de proteste, în 2020, Beijingul a adoptat Legea securității naționale, limitând drastic libertățile din Hong Kong. În replică, Regatul Unit a pus la dispoziție vize speciale pentru locuitorii din Hong Kong.

Astfel, familia tinerei s-a mutat în Leeds, unde ea a trebuit să se adapteze la noul mediu și să-și continue studiile.

Întrucât nu avea suficienți bani pentru a achita taxele școlare pentru studenții internaționali, Chloe s-a angajat la Comitetul pentru libertatea Hong Kongului, un ONG prodemocrație.

„Nu știm ce se va întâmpla cu noi”

În momentul în care Beijingul a început să pună recompense pe capetele disidenților în 2023, au fost vizați lideri ai protestelor și politicieni din opoziție. Chloe, care la acel moment se pregătea pentru examenele de finalizare a studiilor, a crezut că este prea mică pentru a fi vizată.

Tânăra a precizat că mulți dintre cei care au părăsit Hong Kongul în ultimii ani păstrează tăcerea, întrucât încă mai au rude acolo.

„Este trist, dar nu-i putem învinui”, a afirmat ea.

Chloe Cheung s-a întâlnit cu figuri politice importante din Marea Britanie, inclusiv cu premierul Keir Starmer. Totodată, secretarul de stat pentru Afaceri Externe, David Lammy, a susținut că Regatul Unit nu va tolera „nicio încercare din partea guvernelor străine de a-i constrânge, intimida, hărțui sau răni pe criticii din străinătate”.

„Nu știm ce se va întâmpla cu noi, dacă guvernul britanic ne va proteja sau dacă va prefera să mențină relații comerciale bune cu China”, a mai spus tânăra de 19 ani.

