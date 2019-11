De Adrian Cochino,

Unii dintre protestatarii baricadați în campusul Universității Politehnice din Hong Kong au încercat în mai multe rânduri, luni, să spargă cordonul polițiștilor, dar în mare parte fără succes.

Forțele de ordine i-au respins înapoi cu gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene, reușind în unele cazuri să și rețină câțiva protestatari.

Manifestanții au răspuns cu cocktailuri Molotov și cu pietre aruncate de catapulte improvizate. Au reușit să forțeze o retragere a vehiculelor Poliției.

Ce se întâmplă?

Multiple explosions in this fire that seems to be quickly spreading at the entrance of Polyu. There are still hundreds of people inside. pic.twitter.com/odfG9ZYkLR