Caz scandalos în județul Dolj, unde o studentă a fost lovită și înjurată paznici la Spitalul din Craiova. Tânăra de 19 ani voia să-și viziteze iubitul care fusese operat, însă a fost agresată de unul dintre paznicii unității medicale. Revoltată, tânăra a reușit să filmeze momentul violențelor și a mers apoi la Poliție.

Studenta a fost agresată și înjurată de paznicii Spitalului din Craiova, fără ca nimeni să nu intervină, scrie Jurnalul Olteniei.

„Am intrat în spital pe la Poarta 2. Erau foarte mulți oameni acolo și eu le-am explicat de ce vreau să intru și nu m-au lăsat, m-au băgat undeva jos cu multe persoane și apoi m-au chemat la ei și mi-au făcut semn să urc. Am urcat eu cu alte câteva persoane. Am urcat până la etajul 4. Am rămas pe hol și așteptam să vină asistentul să îmi spună ce trebuie să fac. Între timp, au venit băieții respectivi, care și ei erau jos când mi s-a făcut semn să urc. Mi-au zis să cobor, că nu înțeleg, că îmi bat joc de ei. Dânsul m-a tot împins și l-am întrebat de ce mă atinge și s-a enervat. La un moment dat am simțit ceva peste față, nu știu sigur dacă m-a lovit cu palma. Mi-am luat telefonul și am început să filmez. A început să îmi dea peste mână și m-a înjurat. În acest timp, ceilalți râdeau”, a declarat, pentru sursa citată, tânăra pentru Jurnalul Olteniei.