Potrivit Comitetului Studenților din Cluj-Napoca, în mai multe consilii ale facultăților UBB au fost deja votate creșteri ale taxelor de școlarizare, ale taxelor de admitere și, în unele cazuri, ale taxelor pe credite. Aceste propuneri urmează să fie supuse aprobării Senatului universității, votul fiind programat, conform informațiilor transmise de studenți, pentru 19 ianuarie, în intervalul orar 9.00–11.00.

Studenții susțin că majorările sunt motivate de conducerea universității prin existența unui deficit bugetar, însă avertizează că măsurile contravin ideii de învățământ superior accesibil. Ei afirmă că, în contextul creșterii costurilor de trai din Cluj-Napoca și al reducerii fondurilor pentru burse, mulți studenți riscă să nu își mai poată susține studiile fără a apela la credite.

Conform reprezentanților studenților, consiliile facultăților au aprobat, în multe cazuri, majorări de aproximativ 20% ale taxelor de școlarizare, însă există și situații în care creșterile discutate ajung la 30–50%, sau chiar mai mult, în funcție de programul de studiu.

La Facultatea de Litere, taxa de școlarizare pentru ciclul de licență ar urma să crească cu aproximativ 20%, ajungând la circa 5.400 de lei, după ce inițial fusese propus un nivel cuprins între 5.700 și 6.000 de lei. Chiar și în această variantă revizuită, studenții consideră suma dificil de suportat, în condițiile în care bursele au fost reduse, iar chiriile și cheltuielile curente au crescut constant.

La Facultatea de Teatru și Film, studenții vorbesc despre o propunere inițială de taxă de 9.000 de lei pentru studiile de licență. În urma reacțiilor publice și a negocierilor, majorarea ar fi fost diminuată, însă cuantumul final nu a fost comunicat oficial, fapt care alimentează îngrijorările legate de lipsa de transparență.

La Facultatea de Matematică și Informatică, Comitetul Studenților reclamă că decizia de majorare a taxelor a fost luată înainte de constituirea Consiliului Studenților. Votul ar fi avut loc online, în perioada 3–4 decembrie 2025, iar studenții ar fi reprezentat doar 15% dintre votanți, sub ponderea uzuală de 25%.

Pe lângă taxele de școlarizare, organizațiile studențești atrag atenția și asupra creșterii taxelor de admitere, care în unele facultăți ar putea ajunge la 600 de lei, precum și asupra majorării taxelor pe credite, măsuri considerate bariere suplimentare în accesul la educație.

În acest context, studenții afirmă că protestul din 15 ianuarie are ca scop transmiterea unui mesaj clar către conducerea universității și autorități: învățământul superior de stat trebuie să rămână accesibil, iar creșterea costurilor nu trebuie transferată exclusiv asupra studenților.







