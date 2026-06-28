Prima ediție a cercetării sociologice „România între incertitudini și speranță” a celor de la INSCOP a fost lansată recent și oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care românii își percep situația economică, perspectivele de viitor și direcția în care ar trebui să se îndrepte țara.

Datele au fost culese în perioada 2–8 iunie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane.

Rezultatele indică un nivel ridicat de preocupare privind evoluția veniturilor și a prețurilor, dar și existența unor așteptări pozitive legate de potențialul de dezvoltare al României pe termen lung.

La capitolul venituri, doar 10,9% dintre respondenți spun că au câștigat mai bine în ultimele 12 luni. Aproape jumătate (45,4%) afirmă că veniturile au rămas la același nivel, în timp ce 41,1% declară că acestea au scăzut.

84,5% dintre români cred că prețurile vor crește

Perspectivele pentru următoarele șase luni rămân rezervate. Doar 11,5% dintre participanți cred că veniturile familiei vor crește, în timp ce 37,7% se așteaptă la o diminuare a acestora. Cei mai mulți, 41,6%, estimează că situația financiară va rămâne neschimbată.

Inflația continuă să fie principala temere economică. Nu mai puțin de 84,5% dintre români cred că prețurile vor crește în următoarele șase luni. Doar 8,5% se așteaptă la stagnare, iar 3,8% cred că prețurile vor scădea.

Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea.

În ceea ce privește comportamentul financiar, 20,6% dintre respondenți spun că intenționează să economisească bani într-un depozit bancar în următoarele șase luni, iar 17% au în vedere cumpărarea de euro. Interesul pentru titlurile de stat este redus: doar 5,2% declară că vor face astfel de investiții.

Planurile de consum și investiții majore rămân limitate. Aproape un sfert dintre români (23,6%) intenționează să cumpere electrocasnice sau mobilier în următoarele șase luni. În schimb, doar 9,5% iau în calcul achiziția unei mașini, iar 8,7% spun că vor să cumpere o locuință.

Oamenii cred că peste zece ani, viața în România va fi mai bună

Studiul relevă și un nivel moderat de încredere în capacitatea oamenilor de a-și influența propriul viitor economic. Doar 10,6% consideră că au control în foarte mare măsură asupra situației lor economice în anii următori, în timp ce aproape 59% spun că au puțin sau foarte puțin control.

În ceea ce privește viitorul țării, opiniile sunt împărțite. O treime dintre români (33,6%) cred că peste zece ani, viața în România va fi mai bună decât în prezent. În schimb, 38,1% consideră că situația va fi mai rea, iar 16,1% estimează că va rămâne la fel.

Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea.

Încrederea în generația tânără este, de asemenea, limitată. Doar 37,3% dintre respondenți spun că au multă sau destul de multă încredere că tinerii vor schimba România în bine, în timp ce aproape 60% declară că au puțină sau foarte puțină încredere.

Întrebați de ce are nevoie România pentru a se dezvolta în următorii ani, cei mai mulți participanți la sondaj au indicat lideri politici mai competenți (46,7%) și o educație mai bună (36,1%). Dezvoltarea economică și investițiile au fost menționate de 19,2% dintre respondenți, iar implicarea mai activă a cetățenilor de 11,8%.

În privința domeniilor cu cel mai mare potențial de succes în viitor, agricultura și producția alimentară ocupă primul loc, fiind indicate de 37,3% dintre respondenți.

Urmează tehnologia și digitalizarea (23,4%), educația și pregătirea tinerilor (15,8%) și infrastructura rutieră (13,4%). Afacerile și dezvoltarea companiilor românești au fost menționate de 10,8% dintre participanți.

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