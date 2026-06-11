Dincolo de performanțele academice tradiționale, părinții se concentrează tot mai mult pe abilități esențiale pentru viitor: încrederea în sine, reziliența, creativitatea și inteligența emoțională.

Importanța jocului în educație

Conform studiului, 73% dintre părinți la nivel global consideră că lipsa activităților ludice poate afecta adaptarea copiilor la cerințele viitorului.

În România, procentul este chiar mai mare: 95% dintre părinți echivalează joaca cu educația formală, subliniind rolul acesteia în dezvoltarea unor competențe precum comunicarea și creativitatea.

„Joaca oferă copiilor curajul de a aborda provocări noi, fără teama de eșec”, arată cercetarea.

Timp petrecut în familie: o provocare

Deși beneficiile jocului sunt recunoscute, rutina zilnică complică implementarea acestora. Studiul arată că peste jumătate dintre părinții români văd treburile casnice și programul de lucru ca principale bariere în calea timpului petrecut împreună.

Rezultatul? 43% dintre copiii români se declară nemulțumiți de timpul disponibil pentru joacă, față de doar 28% la nivel global.

Cu toate acestea, există semnale pozitive. Jumătate dintre familiile care renunțaseră la activitățile ludice le-au reintrodus în programul zilnic.

Cercetarea LEGO sugerează că doar 43 de minute de joacă pe zi pot crește starea de bine în familie cu până la 45%.

Concluzii și impact

Studiul, realizat între decembrie 2025 și ianuarie 2026, a inclus 45.000 de participanți din 30 de țări, dintre care 30.000 de părinți și 15.000 de copii.

Datele reconfirmă importanța stabilității emoționale și a competențelor adaptative, conturate încă din copilărie, într-o societate marcată de schimbări tehnologice și structurale.

Sagrada Familia, cea mai nouă adiție la gama Lego

Biserica Sagrada Familia din Barcelona, aflată în construcție de 144 de ani, se apropie de finalizare, iar acum Lego le oferă fanilor șansa de a recrea acest monument iconic, cărămidă cu cărămidă, la scară redusă.

Setul, lansat în onoarea centenarului morții arhitectului Antoni Gaudí, include 12.060 de piese și va fi disponibil din 1 noiembrie, scrie CNN.

Miniatura reproduce detalii impresionante, inclusiv efectul vitraliilor, care reflectă culorile luminii filtrate în biserica reală. Modelul atinge 62 cm înălțime și are un preț de 800 de euro, precizează compania daneză de jucării.

„Scopul nostru a fost să respectăm viziunea lui Gaudi, capturând ritmul construcției basilicii, complexitatea extraordinară și ambiția acesteia, transformând totul într-o experiență captivantă de construcție”, a declarat Rok Žgalin Kobe, Design Master la Lego.

Construcția Sagrada Família a început în 1882, inspirată de planurile lui Gaudí, care a imaginat 18 turnuri, fiecare simbolizând o figură biblică.

Totuși, la momentul morții sale în 1926, doar 10%-15% din proiect fusese realizat, iar catedrala a fost considerată imposibil de finalizat din cauza complexității arhitecturale și a pierderii planurilor în timpul Războiului Civil Spaniol (1936-1939).

În februarie 2026, construcția a fost declarată simbolic completă odată cu finalizarea Turnului lui Iisus Hristos. Miercuri, 17 iunie, Papa Leon al XIV-lea va inaugura oficial acest turn, marcând exact 100 de ani de la moartea lui Gaudí.

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