Comandantul Forței sistemelor fără pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, a revendicat atacuri asupra a 21 de petroliere ruseșți în Marea Azov, precum și asupra altor șapte nave cargo și de sprijin.

Aceste atacuri aduc la un total de 76 numărul navelor rusești lovite săptămâna aceasta în Marea Azov – o operațiune prin care forțele armate ale Ucrainei încearcă să izoleze economic și logistic Crimeea de Rusia, precum și aprovizionarea armatei ruse pe front.

Autoritățile ruse au recunoscut atacurile și au susținut că un marinar de pe o „navă de asistență tehnică” a fost ucis. Ministerul rus al Apărării a susținut că sistemele sale de apărare aeriană au doborât 178 de drone ucrainene în diferite regiuni.

Pe de altă parte, Moscova a pretins că a atacat în cursul nopții „instalații militaro-industriale” din Kiev și „instalații ale infrastructurii portuare la Odesa, Ciornomorsk și Ismail”.

Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a atacat cu drone, rachete balistice și rachete de croazieră, iar bilanțul provizoriu al victimelor este de șase morți și 12 răniți.

„Infrastructura civilă a fost lovită chiar înainte să fie declanșată sirena de raid aerian”, a spus Volodimir Zelenski.

„Apărătorii noștri au reușit să doboare majoritatea țintelor, dar nu și pe cele balistice”, a precizat președintele ucrainean, cerând susținătorilor țării sale să grăbească livrarea pachetelor de sprijin pentru apărarea aeriană convenite la summitul NATO desfășurat săptămâna aceasta la Ankara.

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