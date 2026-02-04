Voluntarii care se înscriu în studiu pot primit 5.000 de euro

Institutul de Medicină și Fiziologie Spațială (MEDES) din Toulouse caută 10 voluntari pentru o cercetare unică ce va avea loc în iunie 2026.

Participanții vor primi o indemnizație de 5.000 de euro pentru a petrece 20 de zile în poziție întinsă, simulând condițiile de microgravitație și supunându-se unui regim alimentar drastic. Scopul acestui studiu este de a analiza efectele combinate ale postului și microgravitației asupra corpului uman, o premieră în domeniul cercetării spațiale, mai precizează sursa citată mai sus.

Ce condiții trebuie să îndeplinească participanții la studiu

Rebecca Billette, responsabilă medicală a Clinicii Spațiale și a studiului clinic, a explicat ce condiții trebuie să îndeplinească candidații pentru a participa la acest studiu.

„Este necesar să fiți interesați de știință și să aveți o voință puternică; de asemenea, este preferabil să aveți o stare psihologică solidă”, a declarat Billette.

Voluntarii trebuie să fie bărbați, să practice sport cel puțin trei ore pe săptămână, să fie sănătoși, să aibă un IMC cuprins între 20 și 26, să fie nefumători și să nu aibă restricții alimentare. Aceste cerințe urmăresc să recreeze cât mai fidel profilul fizic al astronauților.

Postul este principala provocare pentru participanți

Principala provocare pentru participanți este postul. Aceștia vor consuma doar 250 de calorii pe zi – aproximativ 10% din necesarul zilnic – constând în doar o linguriță de miere, un suc de fructe și un bol de supă. În plus, voluntarii vor trebui să stea întinși timp de 10 zile, cu picioarele ușor ridicate față de nivelul capului, pentru a simula efectele microgravitației.

Ce urmărește studiul în care oamenii trebuie să stea întinși și să mănânce supă

Acest experiment reprezintă o ocazie unică de a contribui la progresul științei. Potrivit Ladepeche.fr, studiul vizează să reproducă condițiile de resurse limitate de hrană pe care astronauții le-ar putea întâlni în spațiu.

„Vom observa ce se întâmplă la nivelul memoriei, al stresului, al mușchilor și al creierului”, a explicat Billette.

Deși există riscul pierderii masei musculare și al slăbirii generale, toate măsurile de siguranță vor fi respectate. Echipe de medici și asistenți vor monitoriza non-stop starea de sănătate a participanților. „Dacă apare cel mai mic risc, procesul poate fi oprit”, a adăugat responsabila medicală.

