Pârghia diplomatică face parte dintr-un set de măsuri elaborate la Pentagon pentru a determina statele membre NATO să respecte noul angajament privind alocarea a 5% din PIB pentru securitate și apărare.

Presiuni directe asupra Londrei în cadrul evaluării NATO 3.0

Surse din cadrul Departamentului american al Apărării au confirmat că Marea Britanie va fi supusă unei „atenții speciale” în timpul revizuirii modului în care aliații își îndeplinesc obligațiile militare.

Evaluarea face parte din noua doctrină denumită „NATO 3.0”, prin care Washingtonul solicită explicit ca statele europene și Canada să preia responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului.

Deși fostul premier Keir Starmer anunțase în iunie un plan de investiții în sectorul militar, oficialii americani consideră că măsurile sunt insuficiente în raport cu provocările globale actuale.

În plus, primul buget pregătit de noul guvern condus de Andy Burnham și cancelarul John Healey nu prevede atingerea țintei de 3% din PIB pentru apărare până în 2030, fapt ce a provocat nemulțumiri la Washington.

Întrebați direct despre schimbarea de poziție în dosarul teritorial disputat cu Argentina, oficialii americani au precizat că toate opțiunile se află pe masă pentru a încuraja o împărțire echitabilă a sarcinilor în cadrul alianței.

Suveranitatea asupra Insulelor Falkland reprezintă un punct extrem de sensibil pentru Marea Britanie, iar utilizarea acestui subiect ca pârghie de negociere marchează o durificare fără precedent a limbajului diplomatic dintre cele două națiuni partenere.

Avertismente privind retragerea trupelor și amenințarea rusă

În cadrul discuțiilor cu ușile închise purtate la Bruxelles, Elbridge Colby, reprezentant de rang înalt al Pentagonului, a avertizat că retragerea militară a SUA din Europa este un proces inevitabil, pe măsură ce prioritățile strategice americane se mută spre zona Indo-Pacific.

Colby a arătat că unele state, precum Germania, Polonia, Olanda sau țările scandinave, au făcut progrese vizibile pentru a acoperi golurile de echipamente, însă Regatul Unit și alte națiuni rămase în urmă vor continua să simtă presiunea Washingtonului.

Această reevaluare vine într-un moment extrem de tensionat. Rapoarte recente ale serviciilor de informații americane indică posibilitatea unor acțiuni agresive sau operațiuni hibride derulate de Rusia pe flancul estic al NATO pentru a testa coeziunea aliaților.

Totodată, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, urmează să primească opțiunile finale privind redistribuirea și reducerea trupelor americane din Europa în luna noiembrie.

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