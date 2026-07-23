Declarația sa, citată de Le Figaro, marchează un moment simbolic pentru forțele aeriene ucrainene, care, până acum, au fost utilizate în principal pentru interceptarea dronelor și a rachetelor, precum și pentru lovituri la sol.

„Recent, am avut primul duel aerian câștigat, în care un F-16 ucrainean a doborât un avion de vânătoare rusesc”, a declarat generalul american. Totuși, el nu a oferit detalii despre modelul avionului rusesc distrus, locul sau circumstanțele exacte ale confruntării.

Potrivit mai multor analiști, este posibil ca generalul să fi făcut referire la un incident din 8 iulie 2026, când Ucraina a anunțat că a distrus un avion rusesc Su-35, unul dintre cele mai moderne ale forțelor aeriene ruse. La acea vreme, canale rusești de pe Telegram, apropiate Kremlinului, au confirmat pierderea unui Su-35, menționând că pilotul său a reușit să se catapulteze.

Generalul Caine a subliniat că această victorie reflectă progresele semnificative ale apărării aeriene ucrainene. „Cred că abilitatea lor de a construi o apărare stratificată a avansat considerabil în ultimii ani, datorită ajutorului și sprijinului multor parteneri”, a declarat acesta.

Primul lot de aeronave F-16 a fost livrat Ucrainei în vara anului 2024 de către mai multe țări europene, inclusiv Belgia, Danemarca, Țările de Jos și Norvegia. Aceste avioane înlocuiesc treptat vechile modele MiG-29 și Su-27, de concepție sovietică.

Până în prezent, aparatele F-16 au fost folosite în special pentru misiuni defensive împotriva dronelor și rachetelor rusești, precum și pentru atacuri la distanță asupra unor ținte terestre.

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